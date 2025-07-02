Они введены в связи с военным положением и мобилизацией, и имеют целью поддержку национальной безопасности в условиях полномасштабной войны. Об этом сообщает 24 Канал.

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Кто имеет право на выезд за границу

Правила пересечения границы урегулированы постановлением Кабинета Министров №57. Согласно ему, отдельные военнообязанные мужчины все же имеют право покидать страну. Это касается, в частности, таких:

кто по медицинским причинам получили разрешение на выезд (по состоянию здоровья)

по семейным обстоятельствам

по профессии

с целью помощи ВСУ

госслужащие

Однако, даже при наличии предусмотренных законом оснований, важно помнить о действии внутренних распоряжений и приказов в Государственной пограничной службе Украины, которые могут влиять на принятие решения непосредственно на пункте пропуска.

Что касается женщин, то в целом украинки имеют право на свободный выезд за пределы государства. В то же время, законодательство устанавливает исключения для определенных категорий. Ограничения на выезд распространяются на женщин, занимающих должности в правительстве и народных депутатов.