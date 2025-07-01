Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на соответствующие законодательные нормы, что прописаны в постановлении Кабинета министров №560 (от 16 мая 2024 года).

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С 1 июля в Украине будут вручать повестки в любом месте

Повестки могут вручать в любом месте – по адресу проживания, на работе, учебе, в общественных местах, на блокпостах или пунктах пропуска через границу.

Где могут вручать повестки

По месту жительства: лично, через участки оповещения, представителей военных администраций, территориальных центров комплектования (ТЦК), а также через руководителей многоквартирных домов или ОСМД.

лично, через участки оповещения, представителей военных администраций, территориальных центров комплектования (ТЦК), а также через руководителей многоквартирных домов или ОСМД. На работе или учебе: работники предприятий, учебных заведений, ТЦК или специальные группы оповещения.

работники предприятий, учебных заведений, ТЦК или специальные группы оповещения. В общественных местах: на улице, в транспорте, на блокпостах, пунктах пропуска через государственную границу – представители ТЦК, полиции и военных администраций.

на улице, в транспорте, на блокпостах, пунктах пропуска через государственную границу – представители ТЦК, полиции и военных администраций. В ТЦК и социальных центрах: повестки вручают военнослужащие или работники этих центров.

Как происходит вручение повесток

Повестки вручают в любое время суток.

Процедура сопровождается обязательной фото- и видеофиксацией вручения с помощью специальных технических средств.

Получение повестки подтверждается подписью лица или видеозаписью вручения или отказа от нее.

Возможна отправка повестки по почте с фиксацией даты получения или отказа.

Что делать, если отказываться от повестки

Если лицо отказывается получить повестку, составляется акт об отказе, который подписывают не менее двух членов группы оповещения.

Акт передается в территориальный центр комплектования для дальнейших действий.

Полицейские имеют право задержать лицо в административном порядке и доставить в ТЦК согласно статьям 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как проверить действительность повестки