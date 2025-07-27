Чи можуть ФОП бронювати себе і працівників?

Станом на зараз, бронювання здійснюється лише для юридичних осіб. Тобто, ФОП такої можливості не мають, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну №76 від 21 січня 2023 року.

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Потрібно розуміти, що однією з вимог для бронювання є ведення військового обліку. ФОПи цього не роблять.

Персональний облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів передбачає облік відомостей щодо таких осіб за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і закладів освіти незалежно від підпорядкування і форми власності,

– йдеться у статті 34 Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Також ФОП не мають:

повідомляти ТЦК про звільнення чи прийняття призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

вест списки призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

допускати до перевірки ТЦК.

Зверніть увагу! ФОП не зобов'язані виконувати розпорядження ТЦК, відносно оповіщення працівників про виклик до цього органу. Також це стосується вручення повісток.