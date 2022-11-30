На счету Бенкмана-Фрида осталось 100 тысяч долларов: раньше его состояние достигало 26 миллиардов

Эксдиректор криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид заявил, что сейчас на его банковском счету осталось 100 тысяч долларов. Раньше состояние предпринимателя оценивали в 26 миллиардов долларов.

После краха популярной криптобиржи основная часть собственного капитала Бенкмана-Фрида только за один день снизилась с 15,6 миллиарда до 1 миллиарда долларов. Это произошло на фоне новостей о том, что FTX нуждается в помощи для спасения от банкротства.

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Бенкман-Фрид о собственных финансах после краха FTX

Бывший мультимиллиардер признался в интервью изданию Axios, что все, чем он владел, было связано с обанкротившейся сегодня компанией. Поэтому его финансовое положение сейчас очень тяжелое.

Бенкман-Фрид заявил, что сейчас на его банковском счету осталось всего около 100 тысяч долларов. Экс-богач отметил, что регулирование и надлежащее наблюдение могли бы помочь FTX избежать краха. Вместе с тем предприниматель признал, что именно он ответственен за фиаско криптобиржи.

Напомним, что FTX подала заявление о банкротстве, а Бенкман-Фрид ушел с должности гендиректора компании 11 ноября – после того, как криптобиржа не смогла спастись после резкого недельного дефицита ликвидности.

В тот же день FTX перевела миллиарды долларов клиентских средств компании Alameda Research, также принадлежащей Бенкману-Фриду. Назначенные после краха криптобиржи управляющие заявили, что на "руинах" компании обнаружили очень мало наличных и криптовалюты – всего на сумму около 1,3 миллиарда долларов, хотя перед крахом обязательства FTX превышали 9 миллиардов долларов.