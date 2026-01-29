"Бьют по заводам": Польша обвинила Украину в кризисе важной отрасли и жалуется ЕС

Поляки бьют тревогу, обвиняя Украину в упадке сталелитейной отрасли из-за запрета экспорта металлолома. Чтобы отбить "удар по местным заводам", власти Польши обратились в Еврокомиссию.

Почему Украина якобы вредит одной из важных отраслей Польши?

Правительство Украины с января 2026 года ввело нулевые тарифные квоты на экспорт металлолома, что не понравилось полякам, пишет Business Insider Polska.

Это было сделано с целью укрепления внутреннего рынка стали, однако в Польше считают, что это решение бьет по польской сталелитейной промышленности, угрожает конкурентоспособности компаний и рабочим местам.

Это решение является ударом по польским сталелитейным заводам. Представители отрасли предупреждают, что это означает внезапное приостановление некоторых поставок и, как следствие, рост цены на польскую сталь, одновременно значительно снижая расходы ее украинских конкурентов,

– сообщили в издании.

В ответ на вопрос Business Insider Министерство развития и технологий подтверждает, что проблема является серьезной:

Около половины производства стали в Польше происходит в электродуговых печах, основным сырьем которых является металлолом. В последние годы Польша была основным получателем лома из Украины, а дефицит сырья может привести к увеличению производственных затрат,

– говорится в официальном ответе министерства.

Именно поэтому Министерство решило жаловаться на Украину Европейской комиссии и требует срочного принятия мер.

Мнение украинской стороны

В Украинской ассоциации вторичных металлов считают, что запрет экспорта металлолома нарушает международные обязательства Украины в рамках ВТО и Соглашения об ассоциации с ЕС.

Польские профсоюзы и промышленные ассоциации пытаются переложить вину за проблемы польской сталелитейной отрасли на украинских металлургов.

Так, сейчас в Польше призывают правительство требовать от Европейской Комиссии 12-месячного эмбарго на импорт украинской стали, аргументируя это несправедливой конкуренцией.

Украинская сторона отрицает обвинения, отмечая, что объемы экспорта остаются ниже довоенного уровня 2021 года и не представляют угрозы польским производителям.

