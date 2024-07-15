В России существенно упал экспорт металлов на фоне санкций и банковских ограничений

Российская металлургическая отрасль столкнулась со значительным падением экспорта. За первое полугодие 2024 года объемы экспорта металлов по железной дороге сократились на 14%.

Трудности в металлургической отрасли

Получается, что с начала года Россия потеряла в экспорте 2 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем экспорта уменьшился до 13,1 миллиона тонн, передают российские СМИ.

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Эта отрасль сырьевой промышленности России сталкивается с трудностями из-за усиления американских санкций и массовой блокировки банковских платежей.

Сколько потеряли предприятия в экспорте:

Наибольшие потери понесли предприятия ТМК, крупнейшего производителя стальных труб в России.

Кроме того, экспорт Первоуральского новотрубного завода снизился на 21%, а Челябинского трубопрокатного завода и Волжского трубного завода – на 57% и 58% соответственно.

Также "Северсталь" Алексея Мордашова потеряла 24% экспорта, "Мечел" – 23%, а заводы Evraz – 7-20%.

Меньшие потери, 4% и 8% соответственно, понесли Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) и Магнитогорский металлургический комбинат.

Экспорт металлов принес российскому бюджету 60 миллиардов долларов, что составляет седьмую часть всех экспортных доходов экономики, которые Центробанк оценил в 423 миллиарда долларов – на 130 миллиардов долларов меньше, чем в 2022 году.