Труднощі в металургійній галузі

Виходить, що з початку року Росія втратила в експорті 2 мільйони тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальний обсяг експорту зменшився до 13,1 мільйона тонн, передають російські ЗМІ.

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Ця галузь сировинної промисловості Росії постає перед труднощами через посилення американських санкцій і масове блокування банківських платежів.

Скільки втратили підприємства в експорті:

Найбільших втрат зазнали підприємства ТМК, найбільшого виробника сталевих труб у Росії.

Крім того, експорт Первоуральського новотрубного заводу знизився на 21%, а Челябінського трубопрокатного заводу і Волзького трубного заводу – на 57% і 58% відповідно.

Також "Северсталь" Олексія Мордашова втратила 24% експорту, "Мечел" – 23%, а заводи Evraz – 7-20%.

Менші втрати, 4% і 8% відповідно, зазнали Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК) і Магнітогорський металургійний комбінат.

Експорт металів приніс російському бюджету 60 мільярдів доларів, що складає сьому частину всіх експортних доходів економіки, які Центробанк оцінив у 423 мільярди доларів – на 130 мільярдів доларів менше, ніж у 2022 році.