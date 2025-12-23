Jim Beam останавливает производство бурбона: исчезнет ли продукт с полок
- Jim Beam останавливает производство бурбона на своем главном заводе на весь 2026 год для инвестирования в улучшение территории.
- Другие предприятия Jim Beam в Кентукки продолжат работу, а центр для посетителей останется открытым.
Производитель бурбона Jim Beam заявил, что остановит производство на своем главном заводе на весь 2026 год. Частично в этом виновата торговая политика Трампа, однако есть и другие причины такого решения.
Что будет с производство Jim Beam?
Винокурня будет оставаться закрытой, пока фирма "пользуется возможностью инвестировать в улучшение территории", пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.
Винокурни в Кентукки, известном своим бурбоном, сталкиваются с неопределенностью, частично из-за торговой политики президента США Дональда Трампа. Бренд принадлежит японскому гиганту напитков Suntory Global Spirits, который имеет более 1 000 сотрудников на своих заводах в Кентукки.
Фирма заявила, что другие ее предприятия в штате, включая отдельный винокуренный завод и разливные и складские помещения, продолжат работу в следующем году. Центр для посетителей в Кентукки также остается открытым.
Jim Beam также заявил, что оценивает, как будет использовать свою рабочую силу во время паузы в производстве, и ведет переговоры с профсоюзом работников.
Каковы масштабы производства Jim Beam в Кентукки?
В октябре Ассоциация винокурен Кентукки сообщила, что количество бурбона на складах по всему штату достигло рекордного уровня – более 16 миллионов баррелей.
По данным ассоциации, бочки бурбона, которые облагаются налогом государством, стоили дистилляторам в этом году "сокрушительных" 75 миллионов долларов.
