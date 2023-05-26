Очков будет достаточно: Johnson&Johnson больше не будет поставлять линзы в Россию

Крупные компании продолжают выход из российского рынка. Очередной шаг в этом направлении сделала американская компания Johnson&Johnson.

У россиян остается все меньше товаров цивилизованного мира. Об очередном ударе по их рынку заявила компания Johnson&Johnson.

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Больше никаких качественных линз

По сообщению компании Johnson&Johnson, поставка контактных линз в Россию прекращается. Это очень трудный удар по россиянам, ведь эти линзы занимают половину всего российского импорта этого товара.

Поставлявшие линзы в Россию Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes уже рассылают салонам оптики сообщения о том, что новых партий товара не будет. Также в письмах указано, что данное решение вступило в силу после новых ограничений Минпромторга США.

Основные поставщики контактных линз на российском рынке – Johnson&Johnson и CooperVision. Наверное, это два величайших игрока. С первым точно есть проблемы, и цены на них выросли,

– сообщают аналитики.

Россияне могут заказывать китайские и корейские аналоги, но их качество вызывает сомнения, цены после решения американцев будут расти. Соответственно, качественные контактные линзы будут для россиян недоступными, или же будут стоить безумных денег.

Известно, что определенные проблемы со снабжением линз были у России сразу после полномасштабного вторжения в Украину, но для рынка оккупантов они были не критическими.

Ранее Johnson&Johnson остановила поставки товаров гигиены в Россию, но затем возобновила партии медицинских товаров.