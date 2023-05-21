Реклама, от которой невозможно отказаться: Youtube рассказал, как скоро будет зарабатывать

Подписка на Youtube Premium позволяла не беспокоиться о надоедливой рекламе. Впрочем, создателям сервиса этого оказалось маловато.

Продажа рекламы – едва ли не самый большой источник доходов цифровых гигантов. Менеджеры Youtube нашли способ, позволяющий существенно увеличить прибыль этого направления.

Не пропустите Вера в себя и непоколебимость на пути к цели: истории миллиардеров, начинавших с нуля

Как Youtube увеличит заработок от рекламы

Как сообщили в главном офисе YouTube, во время просмотра контента на смарт телевизоре зрители вместо двух коротких 15-секундных объявлений будут видеть 30-секундный рекламный ролик, который невозможно будет отключить. Также сообщается, что о полном исчезновении коротких объявлений речь не идет.

YouTube модернизирует заработок на рекламе​ / Фото Pixabay

Рекламодателям эти 30-секундные рекламы будут доступны через YouTube Select. Это специализированная рекламная платформа, ориентирующаяся на 5% самых популярных материалов сервиса.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

Согласно аналитике YouTube, как минимум 70% просмотров YouTube Select приходятся именно на телевизоры, что делает их практически идеальной платформой для интеграции более длинных реклам. Вся реклама, которую YouTube будет показывать на телевизорах, платформа будет тестировать, дав пользователям возможность поставить рекламу на паузу.

Ранее также стало известно, что YouTube будет бороться с блокировщиками рекламы. В частности, пользователи будут видеть всплывающие сообщения, предупреждающие: "Блокировщики рекламы запрещены на YouTube". Для просмотра контента без рекламы пользователям предложат подписаться на YouTube Premium.