JYSK готовит сразу пять открытий в Украине: где появятся магазины

Сеть товаров для дома JYSK продолжает расширять свое присутствие в Украине и готовит сразу пять новых открытий. Торговые точки появятся в четырех городах, в том числе две – в Киеве.

Где откроются новые магазины JYSK

Новые торговые точки появятся в столице и на западе Украины. Об этом сообщил Country Director JYSK Ukraine Евгений Иваница.

"Мы официально подписали договоры аренды для открытия пяти новых магазинов в зимне-весенний период",

– написал Иваница.

JYSK уже определил места расположения:

Киев – магазины откроются в торговых центрах Ocean Plaza и "Даринок"; Тернополь – это будет третья точка сети в городе; Мукачево – откроется второй магазин; Самбор – JYSK впервые появится в этом городе.

Пять новых магазинов станут очередным этапом развития сети. Ранее, в октябре 2026 года, стало известно о планах JYSK открыть первый магазин в Кропивницком до конца года. Об этом отдельно сообщал Евгений Иваница.

Таким образом, компания продолжает выходить в новые города и расширять сеть в тех населенных пунктах, где уже работает.

Наряду с этим сеть JYSK временно приостановила работу своих магазинов в двух торговых центрах страны. Речь идет о ТЦ "Амстор" в Запорожье и ТЦ "Мануфактура" в Сумах, которые попали под удар России.