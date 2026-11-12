JYSK готує одразу п'ять відкриттів в Україні: де з'являться магазини

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Де відкриють нові магазини JYSK

Нові торгові точки з’являться у столиці та на заході України. Про це повідомив Country Director JYSK Ukraine Євген Іваниця.

Ми офіційно підписали договори оренди для відкриття п'яти нових магазинів у зимово-весняний період– написав Іваниця.

JYSK вже визначив локації:

Київ – магазини відкриють у торгових центрах Ocean Plaza та "Даринок"; Тернопіль – це буде третя точка мережі в місті; Мукачево – відкриють другий магазин; Самбір – JYSK уперше з'явиться в цьому місті.

П'ять нових магазинів стануть черговим етапом розвитку мережі. Раніше, у жовтні 2026 року, стало відомо про плани JYSK відкрити перший магазин у Кропивницькому до кінця року. Про це окремо повідомляв Євген Іваниця.

Таким чином, компанія продовжує виходити в нові міста та розширювати мережу в тих населених пунктах, де вже працює.

Разом з цим мережа JYSK тимчасово призупинила роботу своїх магазинів у двох торговельних центрах країни. Йдеться про ТЦ "Амстор" у Запоріжжі та ТЦ "Мануфактура" в Сумах, які потрапили під удар Росії.