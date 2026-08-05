Россия ударила по бизнесу Киева: что уничтожили россияне и какую помощь пообещало правительство

Российская атака повредила торговые и логистические объекты

В ночь на 5 августа Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву и Киевской области, сообщает BBC. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, враг выпустил 28 ракет и 115 ударных дронов.

В результате атаки были повреждены жилые дома, а также объекты гражданской инфраструктуры. Среди эпицентров ударов оказались Бровары, Борисполь и Васильков. Ранее сообщалось о разрушении магазинов "Эпицентр" и "Новус", складов Rozetka и терминалов "Новой почты".

По состоянию на утро известно о 17 погибших и 44 раненых. На местах попаданий работают более 410 спасателей ГСЧС и более 100 единиц специальной техники, которые ликвидируют последствия обстрелов.

Кабмин пообещал поддержку пострадавшим предприятиям

Премьер-министр Сергей Корецкий подчеркнул, что под российским ударом оказались предприятия, производственные, торговые и логистические комплексы, которые обеспечивают работу экономики и обслуживают миллионы украинцев.

"Правительство в срочном порядке организует встречи с представителями бизнеса и разработает необходимые решения для обеспечения бесперебойной работы логистических компаний и торговых предприятий в ответ на российский ракетный террор", – отметил глава правительства.

По его словам, соответствующие поручения уже получены Министерством экономики. Ожидается, что в ближайшее время Кабмин совместно с представителями бизнеса разработает механизмы поддержки компаний, пострадавших от российских атак, а также меры по обеспечению бесперебойной работы логистики и торговли.

Корецкий также подчеркнул, что атаки на гражданские предприятия не преследуют никаких военных целей и являются попыткой нанести удар по украинской экономике и повседневной жизни граждан.

К слову, россияне нанесли массированный удар по инфраструктуре "Эпицентра". После ночной атаки компания сообщила о критических разрушениях своей производственной и логистической инфраструктуры.