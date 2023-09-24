Кабмин сделает таможенные упрощения для бизнеса более доступными

Упрощение таможенных операций значительно облегчит жизнь для украинских предпринимателей. Кабмин принял постановление, которое сделает легкой авторизацию для этого процесса.

Авторизация для получения таможенных упрощений будет более быстрой

Кабмин принял постановление, которое должно не только облегчить, но и ускорить получение авторизаций по таможенным упрощениям. Изменения в постановление №1092 создавались во взаимодействии с Министерством финансов.

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Ключевое изменение – введение еще одной модели, оценивающей финансовое состояние предприятий. Благодаря этому решению можно будет получить авторизацию на общие гарантии в 50%, 30% или вообще получить освобождение от гарантий.

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это, Škoda Octavia предлагает современные ассистенты движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

В частности, новая модель предполагает:

анализ финансового состояния претендентов с учетом динамики большего количества показателей;

балльная шкала для разного типа авторизаций;

ежеквартальный мониторинг, то есть бизнесу, придется формировать и представлять промежуточную финансовую отчетность.

Также повысили значение показателей для предприятий, претендующих на статус АЭО. Он дает много упрощений и преимуществ при совершении таможенных сделок.

Закон об АЭО Украина приняла в 2020 году в рамках исполнения обязательств перед Европейским Союзом.