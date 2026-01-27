"Нацкешбек" и "тысяча Зеленского": как украинцам декларировать выплаты

Украинцы на протяжении последних лет могли получить различные виды выплат – "Нацкешбек" за покупку товаров, "еПоддержка" для бизнеса, "тысяча Зеленского" и "Пакет малыша". Все эти средства нужно декларировать, чтобы избежать проблем с законом.

Как декларировать "Национальный кэшбек"?

Программа Национального кэшбека "Сделано в Украине" является государственной денежной помощью для покупателей товаров и услуг украинского производства, сообщает НАПК.

Смотрите также Теперь "тысячу Зеленского" можно потратить в АТБ: какие еще магазины добавили в список

"Национальный кэшбек" считается доходом, и поэтому его необходимо декларировать в соответствии с общими правилами. При внесении информации в раздел 11 "Доходы, в том числе подарки" декларации рекомендуется:

в поле "Вид дохода" выбрать отметку "Другое";

в поле "Укажите, какой именно" указать "Национальный кэшбек";

в поле "Источник (источники) дохода" выбрать отметку "Другое физическое или юридическое лицо";

в поле "Тип лица" выбрать отметку "Юридическое лицо, зарегистрировано в Украине";

в поле "Код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований" указать "37508596";

в поле "Наименование юридического лица" выбрать "Министерство экономики Украины".

Как декларировать "тысячу Зеленского"?

Размер единовременной государственной денежной помощи "Зимняя поддержка" составляет 1 000 гривен. Поскольку "Зимняя поддержка" является доходом, ее нужно задекларировать по общим правилам. При внесении информации в раздел 11 "Доходы, в том числе подарки" декларации рекомендуется:

в поле "Вид дохода" выбрать отметку "Другое";

в поле "Укажите, какой именно" указать "Денежная помощь "Зимняя поддержка"";

в поле "Источник (источники) дохода" выбрать отметку "Другое физическое или юридическое лицо";

в поле "Тип лица" выбрать отметку "Юридическое лицо, зарегистрировано в Украине";

в поле "Код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований" указать "37508596";

в поле "Наименование юридического лица" выбрать "Министерство экономики Украины".

Как декларировать "еПоддержку"?

Государственная программа "еПоддержка" была основана в конце 2021 года с целью поддержки украинского бизнеса, который пострадал от пандемии COVID-19. Эти средства можно было потратить только на определенные товары и услуги, поддерживая украинского производителя, они не нуждались в декларировании.

Однако, с марта 2022 года программа была переориентирована на помощь людям, которые потеряли работу из-за полномасштабной войны. Она предусматривает получение определенными категориями людей 6,5 тысяч гривен, поэтому эти деньги являются доходом и требуют отражения в декларации.

При внесении информации о такой помощи в раздел 11 "Доходы, в том числе подарки" декларации, отчетный период которой полностью или частично приходится на период действия военного положения, рекомендуется:

в поле "Вид дохода" выбрать отметку "Другое";

в поле "Укажите, какой именно" указать "Помощь еПоддержка";

в поле "Источник (источники) дохода" выбрать отметку "Другое физическое или юридическое лицо";

в поле "Тип лица" выбрать отметку "Юридическое лицо, зарегистрировано в Украине";

в поле "Код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований" выбрать отметку "Не известно";

в поле "Наименование юридического лица" выбрать "Кабинет Министров Украины".

Как декларировать "Пакет малыша"?

"Пакет малыша" – это помощь для семей, в которых родился ребенок. Помощь может предоставляться как в виде пакета с товарами, так и в виде денежной компенсации.

Если она выплачивается деньгами, то считается доходом и должна быть указана в декларации как социальная помощь.

В поле "Вид дохода" в разделе 11 "Доходы, в том числе подарки" необходимо выбрать "Другое" и отметить "социальная помощь".