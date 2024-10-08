Dior возвращается в Россию: как бренд комментирует свою работу на российской территории

Dior якобы вышел из России после начала полномасштабной войны в Украине. Бренд объявил о закрытии 4 марта 2022 года.

Как стало известно о возвращении Dior

Французский дом моды Christian Dior Couture принял решение о возобновлении регистрации своей торговой марки в России. Стоит заметить, что бренд всегда транслировал неоднозначную позицию, сообщает B4Ukraine.

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Напомним! 59% от акций Dior принадлежит французской группе LVMH. Именно в марте 2022 года произошло "временное закрытие" 124 магазинов различных брендов, принадлежащих этой компании, на территории России.

Dior назвал причиной выхода с российского рынка – опасные обстоятельства в регионе. При этом, Россия не была признана как агрессор.

Группа LVMH внимательно следит за трагической ситуацией в Украине и стоит рядом со всеми, кто серьезно пострадал от этой войны. Прежде всего группа беспокоится о безопасности своих 150 сотрудников в Украине, и мы предоставляем им существенную финансовую и операционную помощь,

– заявили представители LVMH.

Поступают ли товары от Dior в Россию

Экспортные данные свидетельствуют, что Dior продолжил поставки своих товаров на российскую территорию. Хотя и объем этих поставок был значительно меньше чем до полномасштабной войны.

Сам Dior отрицает любую деятельность на российской территории. Как объясняет бренд, указанные экспортные данные "могут быть результатом несанкционированного параллельного экспорта сторонними посредниками". В расследовании также есть информация, относительно продолжения работы главного магазина Dior в России, находящегося на Красной площади.

Интересно, что значительная часть поставок в Россию происходила из Франции, Латвии и Сербии.