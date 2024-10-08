Як стало відомо про повернення Dior

Французький будинок моди Christian Dior Couture прийняв рішення про відновлення реєстрації своєї торгової марки у Росії. Варто зауважити, що бренд завжди транслював неоднозначну позицію, повідомляє B4Ukraine.

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Нагадаємо! 59% від акцій Dior належить французькій групі LVMH. Саме у березні 2022 року відбулося "тимчасове закриття" 124 магазинів різних брендів, що належать цій компанії, на території Росії.

Dior назвав причиною виходу з російського ринку – небезпечні обставини у регіоні. При цьому, Росія не була визнана як агресор.

Група LVMH уважно стежить за трагічною ситуацією в Україні та стоїть поруч із усіма, хто серйозно постраждав від цієї війни. Насамперед група турбується про безпеку своїх 150 співробітників в Україні, і ми надаємо їм суттєву фінансову та операційну допомогу,

– заявили представники LVMH.

Чи надходять товари від Dior у Росію

Експортні дані свідчать, що Dior продовжив постачання своїх товарів на російську територію. Хоча і обсяг цих постачань був значно меншим ніж до повномасштабної війни.

Сам Dior заперечує будь-яку діяльність на російській території. Як пояснює бренд, вказані експортні дані "можуть бути результатом несанкціонованого паралельного експорту сторонніми посередниками". У розслідуванні також є інформація, відносно продовження роботи головного магазину Dior у Росії, що знаходиться на Красній площі.

Цікаво, що значна частина постачань у Росію відбувалася з Франції, Латвії та Сербії.