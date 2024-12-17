Какая должна быть зарплата, чтобы получать пенсию 15 000 гривен

Размер пенсии определяется индивидуально. На конечную сумму влияет совокупность факторов. в частности, размер заработной платы и количество стажа.

Кто может получить высокую пенсию

Большую пенсию обеспечивает высокий официальный доход, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Для расчета пенсии сейчас действует такая формула П = ЗП × КСС. Указанные значения расшифровываются так:

П – пенсия;

– пенсия; ЗП – коэффициент, который учитывает как заработная плата лица соотносится со средней зарплатой по стране за последние 3 года;

– коэффициент, который учитывает как заработная плата лица соотносится со средней зарплатой по стране за последние 3 года; КСС – коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа рассчитывается индивидуально:

суммируются месяцы приобретенного стажа;

это значение умножается на величину оценки одного года страхового стажа;

полученную величину делят на 12.

Кто имеет право на максимальную пенсию

Сейчас максимальная пенсионная выплата украинцев составляет 23 610 гривен. В соответствии с действующим законодательством, такие пенсии могут получить: