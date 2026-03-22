Лучшие страны для начала бизнеса в 2026 году: где нулевые налоги и политическая стабильность

От выбора страны для запуска бизнеса зависит гораздо больше, чем может показаться на старте. Налоги, доступ к кадрам, качество инфраструктуры и даже простота открытия корпоративного счета – все это существенно отличается в разных юрисдикциях.

Какие страны лучшие для начала бизнеса?

AB Capital уже представил свой рейтинг. В него вошли 7 стран, признанных лучшими для запуска собственного дела в 2026 году.

Лучшими для запуска бизнеса обычно считают страны, которые сочетают низкие барьеры для входа на рынок, политическую и экономическую стабильность, надежную правовую защиту для владельцев компаний и инвесторов.

Важными критериями также являются скорость регистрации бизнеса, простота получения разрешений, качество цифровой инфраструктуры, доступ к квалифицированным кадрам и тому подобное. Среди лидеров:

Объединенные Арабские Эмираты привлекают нулевым налогом на доходы физлиц, возможностью 100% иностранной собственности в свободных экономических зонах, быстрой регистрацией компаний и стратегическим расположением, что объединяет Восток и Запад.

Сингапур отличается благоприятным бизнес-климатом, прозрачной судебной системой и развитыми рынками капитала.

Соединенные Штаты Америки особые масштабом потребительского рынка, сильным корпоративным правом (например штаты Делавэр и Вайоминг) и доступом к венчурному капиталу.

Великобритания сохраняет позиции глобального финансового центра с развитой правовой системой и простой процедурой регистрации компаний.

Эстония остается одним из лидеров цифрового управления благодаря программе e-Residency, позволяющей управлять бизнесом онлайн.

Канада привлекает стабильностью, квалифицированной рабочей силой и "щедрыми" стимулами для технологических компаний.

привлекает стабильностью, квалифицированной рабочей силой и "щедрыми" стимулами для технологических компаний. Нидерланды – "ворота в Европу" с разветвленной сетью налоговых соглашений, конкурентоспособными структурами холдинговых компаний и высокообразованным многоязычным кадровым резервом.

В то же время выбор лучшей страны для открытия собственного дела зависит от вашей отрасли, гражданства, целевых рынков и долгосрочной стратегии управления капиталом.

Важно! Выбирать исключительно на основе налоговых критериев не стоит. "Юрисдикция с нулевым налогообложением, где невозможно открыть банковский счет, не имеет никакой ценности", – предостерегают эксперты.

