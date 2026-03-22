Лучшие страны для начала бизнеса в 2026 году: где нулевые налоги и политическая стабильность
- Лучшие страны для начала бизнеса привлекают низкими барьерами для входа, политической стабильностью, качеством цифровой инфраструктуры и тому подобное.
- В список ведущих государств в 2026 году вошли ОАЭ, Сингапур, США, Великобритания, Эстония, Канада и Нидерланды.
От выбора страны для запуска бизнеса зависит гораздо больше, чем может показаться на старте. Налоги, доступ к кадрам, качество инфраструктуры и даже простота открытия корпоративного счета – все это существенно отличается в разных юрисдикциях.
Какие страны лучшие для начала бизнеса?
AB Capital уже представил свой рейтинг. В него вошли 7 стран, признанных лучшими для запуска собственного дела в 2026 году.
Смотрите также Не доверяйте на слово: как за несколько минут узнать, действительно ли компания существует
Лучшими для запуска бизнеса обычно считают страны, которые сочетают низкие барьеры для входа на рынок, политическую и экономическую стабильность, надежную правовую защиту для владельцев компаний и инвесторов.
Важными критериями также являются скорость регистрации бизнеса, простота получения разрешений, качество цифровой инфраструктуры, доступ к квалифицированным кадрам и тому подобное. Среди лидеров:
- Объединенные Арабские Эмираты привлекают нулевым налогом на доходы физлиц, возможностью 100% иностранной собственности в свободных экономических зонах, быстрой регистрацией компаний и стратегическим расположением, что объединяет Восток и Запад.
- Сингапур отличается благоприятным бизнес-климатом, прозрачной судебной системой и развитыми рынками капитала.
- Соединенные Штаты Америки особые масштабом потребительского рынка, сильным корпоративным правом (например штаты Делавэр и Вайоминг) и доступом к венчурному капиталу.
- Великобритания сохраняет позиции глобального финансового центра с развитой правовой системой и простой процедурой регистрации компаний.
- Эстония остается одним из лидеров цифрового управления благодаря программе e-Residency, позволяющей управлять бизнесом онлайн.
- Канада привлекает стабильностью, квалифицированной рабочей силой и "щедрыми" стимулами для технологических компаний.
- Нидерланды – "ворота в Европу" с разветвленной сетью налоговых соглашений, конкурентоспособными структурами холдинговых компаний и высокообразованным многоязычным кадровым резервом.
В то же время выбор лучшей страны для открытия собственного дела зависит от вашей отрасли, гражданства, целевых рынков и долгосрочной стратегии управления капиталом.
Важно! Выбирать исключительно на основе налоговых критериев не стоит. "Юрисдикция с нулевым налогообложением, где невозможно открыть банковский счет, не имеет никакой ценности", – предостерегают эксперты.
Кто из украинцев попал в список Forbes?
Напомним, в марте Forbes обновил список самых богатых людей мира, в который вошли сразу семь украинцев.
Среди них – владелец групп ДТЭК и "Метинвест" Ринат Ахметов, владелец инвестиционно-промышленной группы "Интерпайп" Виктор Пинчук, соучредитель финтех-компании Revolut Влад Яценко, Петр Порошенко, основатель агрохолдинга Kernel Андрей Веревский, а также Вадим Новинский и Константин Жеваго.