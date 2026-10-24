Как открыть ФЛП онлайн в 2026 году: пошаговая инструкция и налоги
Зарегистрировать ФЛП в Украине можно онлайн через приложение Дія – бесплатно и без посещения государственных учреждений. Заполнение заявления занимает около 10 минут. Но прежде чем оформлять бизнес, стоит разобраться с КВЭДами, группами налогообложения и налогами, которые придется платить после регистрации.
Когда необходимо открыть ФЛП
Если человек регулярно продает товары или предоставляет услуги и получает за это доход, ему необходимо надлежащим образом оформить свою деятельность. Для этого, в частности, можно зарегистрироваться в качестве физического лица-предпринимателя, сообщили в monobank.
Работа без регистрации может обернуться проблемами с налоговой и штрафами. Зато статус ФЛП позволяет официально работать с клиентами и компаниями, заключать договоры, получать оплату на предпринимательский счет и при необходимости нанимать работников.
Что нужно знать перед регистрацией
Прежде чем подавать заявление, нужно определиться с двумя вещами:
- какими видами деятельности вы будете заниматься;
- какую систему налогообложения вы выберете.
От этого зависит, сколько налогов придется платить и с кем можно будет сотрудничать.
КВЭД – это код, соответствующий определенному виду экономической деятельности. Один код выбирают в качестве основного, а дополнительные указывают для других направлений работы. Например, если предприниматель создает сайты и параллельно предоставляет рекламные услуги, ему могут понадобиться разные КВЭДы.
Выбирать их следует с учетом того, чем вы действительно планируете заниматься. Также нужно проверить, разрешены ли соответствующие виды деятельности в рамках выбранной системы налогообложения.
Многие предприниматели работают по упрощенной системе – в первой, второй или третьей группе единого налога. Общая система также доступна, но подходит не всем: выбор зависит от характера деятельности, доходов и расходов бизнеса.
Как открыть ФЛП онлайн через "Дию"
Для регистрации нужно воспользоваться услугой "Автоматическая регистрация ФЛП" на портале "Дия". Заявление можно подать онлайн, а государственная регистрация бесплатна.
Порядок действий такой:
- Перейдите на портал "Дия" и авторизуйтесь.
- Найдите услугу регистрации ФЛП.
- Проверьте личные данные и адрес регистрации.
- Выберите основной и дополнительные КВЭДы.
- Укажите систему налогообложения и, при необходимости, подайте заявление о переходе на упрощенную систему.
- Проверьте контактные данные, подпишите заявление электронной подписью и отправьте его.
После обработки заявления информация о предпринимателе появится в Едином государственном реестре. Статус регистрации можно проверить в личном кабинете на портале "Дія", там же можно скачать выписку из реестра.
Если воспользоваться онлайн-услугой не удается, зарегистрировать ФЛП можно офлайн – через ЦПАУ или другого уполномоченного государственного регистратора.
Какую группу ФЛП выбрать в 2026 году
Группу единого налога следует выбирать не только исходя из размера налогов. Важны также вид деятельности, годовой доход, количество работников и то, с кем будет работать предприниматель.
По данным ГПСУ, в 2026 году предельный годовой доход для плательщиков единого налога составляет:
- Первая группа – 1 444 049 гривен. Подходит, в частности, для розничной торговли на рынках и оказания бытовых услуг населению. Нанимать работников нельзя.
- Вторая группа – 7 211 598 гривен. Доступна для определенных видов торговли и услуг. Можно нанимать до 10 работников.
- Третья группа – 10 091 049 гривен. Позволяет работать с более широким кругом заказчиков, в частности с компаниями, при условии соблюдения требований законодательства.
Для ФЛП третьей группы действуют две основные ставки единого налога:
- 5 % от дохода без уплаты НДС;
- 3% с НДС.
Для первой и второй групп налог фиксированный, но его конкретный размер зависит от установленных законом пределов и решения Рады.
Обратите внимание! Перед выбором группы важно проверить, разрешено ли в ней работать в вашей сфере и соответствует ли она будущим клиентам и доходам.
Что делать после регистрации ФЛП
После открытия ФЛП работа только начинается. Чтобы без проблем принимать оплату и сотрудничать с клиентами, нужно позаботиться еще о нескольких вещах, в частности:
- Проверить регистрацию в качестве плательщика единого налога. Если вы выбрали упрощенную систему, убедитесь, что соответствующие сведения внесены в реестр.
- Открыть счет для бизнеса. Он необходим для безналичных расчетов с клиентами и поставщиками.
- Выяснить, нужен ли кассовый аппарат (КА) или программный кассовый аппарат (ПКА). Это зависит от вида деятельности, способа приема оплаты и предусмотренных законом исключений.
- Организовать учет доходов и налоговую отчетность. Важно знать сроки подачи деклараций и уплаты налогов.
- Проверить обязательства по уплате ЕСВ. Даже при отсутствии дохода отдельные платежи могут оставаться обязательными, если предприниматель не имеет права на освобождение.
- Оформить работников, если они нужны. Наем должен осуществляться в соответствии с требованиями трудового законодательства.
К слову, ИТ-специалисты, работающие с компаниями из-за рубежа и из Украины, обычно сотрудничают с предпринимателями третьей группы налогообложения. Именно она позволяет ИТ-специалистам предоставлять услуги различным заказчикам.