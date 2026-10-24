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Как открыть ФЛП онлайн в 2026 году: пошаговая инструкция и налоги

Лілія Оленюк
Что нужно для открытия ФЛП в 2026 году

Как открыть ФЛП в 2026 году / Фото: Pexels

Зарегистрировать ФЛП в Украине можно онлайн через приложение Дія – бесплатно и без посещения государственных учреждений. Заполнение заявления занимает около 10 минут. Но прежде чем оформлять бизнес, стоит разобраться с КВЭДами, группами налогообложения и налогами, которые придется платить после регистрации.

Когда необходимо открыть ФЛП

Если человек регулярно продает товары или предоставляет услуги и получает за это доход, ему необходимо надлежащим образом оформить свою деятельность. Для этого, в частности, можно зарегистрироваться в качестве физического лица-предпринимателя, сообщили в monobank.

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Работа без регистрации может обернуться проблемами с налоговой и штрафами. Зато статус ФЛП позволяет официально работать с клиентами и компаниями, заключать договоры, получать оплату на предпринимательский счет и при необходимости нанимать работников.

Что нужно знать перед регистрацией

Прежде чем подавать заявление, нужно определиться с двумя вещами:

  • какими видами деятельности вы будете заниматься;
  • какую систему налогообложения вы выберете.

От этого зависит, сколько налогов придется платить и с кем можно будет сотрудничать.

КВЭД – это код, соответствующий определенному виду экономической деятельности. Один код выбирают в качестве основного, а дополнительные указывают для других направлений работы. Например, если предприниматель создает сайты и параллельно предоставляет рекламные услуги, ему могут понадобиться разные КВЭДы.

Выбирать их следует с учетом того, чем вы действительно планируете заниматься. Также нужно проверить, разрешены ли соответствующие виды деятельности в рамках выбранной системы налогообложения.

Многие предприниматели работают по упрощенной системе – в первой, второй или третьей группе единого налога. Общая система также доступна, но подходит не всем: выбор зависит от характера деятельности, доходов и расходов бизнеса.

Как открыть ФЛП онлайн через "Дию"

Для регистрации нужно воспользоваться услугой "Автоматическая регистрация ФЛП" на портале "Дия". Заявление можно подать онлайн, а государственная регистрация бесплатна.

Порядок действий такой:

  • Перейдите на портал "Дия" и авторизуйтесь.
  • Найдите услугу регистрации ФЛП.
  • Проверьте личные данные и адрес регистрации.
  • Выберите основной и дополнительные КВЭДы.
  • Укажите систему налогообложения и, при необходимости, подайте заявление о переходе на упрощенную систему.
  • Проверьте контактные данные, подпишите заявление электронной подписью и отправьте его.

После обработки заявления информация о предпринимателе появится в Едином государственном реестре. Статус регистрации можно проверить в личном кабинете на портале "Дія", там же можно скачать выписку из реестра.

Если воспользоваться онлайн-услугой не удается, зарегистрировать ФЛП можно офлайн – через ЦПАУ или другого уполномоченного государственного регистратора.

Какую группу ФЛП выбрать в 2026 году

Группу единого налога следует выбирать не только исходя из размера налогов. Важны также вид деятельности, годовой доход, количество работников и то, с кем будет работать предприниматель.

По данным ГПСУ, в 2026 году предельный годовой доход для плательщиков единого налога составляет:

  • Первая группа – 1 444 049 гривен. Подходит, в частности, для розничной торговли на рынках и оказания бытовых услуг населению. Нанимать работников нельзя.
  • Вторая группа – 7 211 598 гривен. Доступна для определенных видов торговли и услуг. Можно нанимать до 10 работников.
  • Третья группа – 10 091 049 гривен. Позволяет работать с более широким кругом заказчиков, в частности с компаниями, при условии соблюдения требований законодательства.

Для ФЛП третьей группы действуют две основные ставки единого налога:

  • 5 % от дохода без уплаты НДС;
  • 3% с НДС.

Для первой и второй групп налог фиксированный, но его конкретный размер зависит от установленных законом пределов и решения Рады.

Обратите внимание! Перед выбором группы важно проверить, разрешено ли в ней работать в вашей сфере и соответствует ли она будущим клиентам и доходам.

Что делать после регистрации ФЛП

После открытия ФЛП работа только начинается. Чтобы без проблем принимать оплату и сотрудничать с клиентами, нужно позаботиться еще о нескольких вещах, в частности:

  • Проверить регистрацию в качестве плательщика единого налога. Если вы выбрали упрощенную систему, убедитесь, что соответствующие сведения внесены в реестр.
  • Открыть счет для бизнеса. Он необходим для безналичных расчетов с клиентами и поставщиками.
  • Выяснить, нужен ли кассовый аппарат (КА) или программный кассовый аппарат (ПКА). Это зависит от вида деятельности, способа приема оплаты и предусмотренных законом исключений.
  • Организовать учет доходов и налоговую отчетность. Важно знать сроки подачи деклараций и уплаты налогов.
  • Проверить обязательства по уплате ЕСВ. Даже при отсутствии дохода отдельные платежи могут оставаться обязательными, если предприниматель не имеет права на освобождение.
  • Оформить работников, если они нужны. Наем должен осуществляться в соответствии с требованиями трудового законодательства.

К слову, ИТ-специалисты, работающие с компаниями из-за рубежа и из Украины, обычно сотрудничают с предпринимателями третьей группы налогообложения. Именно она позволяет ИТ-специалистам предоставлять услуги различным заказчикам.

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