Как открыть ФЛП онлайн в 2026 году: пошаговая инструкция и налоги

Когда необходимо открыть ФЛП

Если человек регулярно продает товары или предоставляет услуги и получает за это доход, ему необходимо надлежащим образом оформить свою деятельность. Для этого, в частности, можно зарегистрироваться в качестве физического лица-предпринимателя, сообщили в monobank.

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Работа без регистрации может обернуться проблемами с налоговой и штрафами. Зато статус ФЛП позволяет официально работать с клиентами и компаниями, заключать договоры, получать оплату на предпринимательский счет и при необходимости нанимать работников.

Что нужно знать перед регистрацией

Прежде чем подавать заявление, нужно определиться с двумя вещами:

какими видами деятельности вы будете заниматься;

какую систему налогообложения вы выберете.

От этого зависит, сколько налогов придется платить и с кем можно будет сотрудничать.

КВЭД – это код, соответствующий определенному виду экономической деятельности. Один код выбирают в качестве основного, а дополнительные указывают для других направлений работы. Например, если предприниматель создает сайты и параллельно предоставляет рекламные услуги, ему могут понадобиться разные КВЭДы.

Выбирать их следует с учетом того, чем вы действительно планируете заниматься. Также нужно проверить, разрешены ли соответствующие виды деятельности в рамках выбранной системы налогообложения.

Многие предприниматели работают по упрощенной системе – в первой, второй или третьей группе единого налога. Общая система также доступна, но подходит не всем: выбор зависит от характера деятельности, доходов и расходов бизнеса.

Как открыть ФЛП онлайн через "Дию"

Для регистрации нужно воспользоваться услугой "Автоматическая регистрация ФЛП" на портале "Дия". Заявление можно подать онлайн, а государственная регистрация бесплатна.

Порядок действий такой:

Перейдите на портал "Дия" и авторизуйтесь.

Найдите услугу регистрации ФЛП.

Проверьте личные данные и адрес регистрации.

Выберите основной и дополнительные КВЭДы.

Укажите систему налогообложения и, при необходимости, подайте заявление о переходе на упрощенную систему.

Проверьте контактные данные, подпишите заявление электронной подписью и отправьте его.

После обработки заявления информация о предпринимателе появится в Едином государственном реестре. Статус регистрации можно проверить в личном кабинете на портале "Дія", там же можно скачать выписку из реестра.

Если воспользоваться онлайн-услугой не удается, зарегистрировать ФЛП можно офлайн – через ЦПАУ или другого уполномоченного государственного регистратора.

Какую группу ФЛП выбрать в 2026 году

Группу единого налога следует выбирать не только исходя из размера налогов. Важны также вид деятельности, годовой доход, количество работников и то, с кем будет работать предприниматель.

По данным ГПСУ, в 2026 году предельный годовой доход для плательщиков единого налога составляет:

Первая группа – 1 444 049 гривен. Подходит, в частности, для розничной торговли на рынках и оказания бытовых услуг населению. Нанимать работников нельзя.

Вторая группа – 7 211 598 гривен. Доступна для определенных видов торговли и услуг. Можно нанимать до 10 работников.

Третья группа – 10 091 049 гривен. Позволяет работать с более широким кругом заказчиков, в частности с компаниями, при условии соблюдения требований законодательства.

Для ФЛП третьей группы действуют две основные ставки единого налога:

5 % от дохода без уплаты НДС;

3% с НДС.

Для первой и второй групп налог фиксированный, но его конкретный размер зависит от установленных законом пределов и решения Рады.

Обратите внимание! Перед выбором группы важно проверить, разрешено ли в ней работать в вашей сфере и соответствует ли она будущим клиентам и доходам.

Что делать после регистрации ФЛП

После открытия ФЛП работа только начинается. Чтобы без проблем принимать оплату и сотрудничать с клиентами, нужно позаботиться еще о нескольких вещах, в частности:

Проверить регистрацию в качестве плательщика единого налога. Если вы выбрали упрощенную систему, убедитесь, что соответствующие сведения внесены в реестр.

Открыть счет для бизнеса. Он необходим для безналичных расчетов с клиентами и поставщиками.

Выяснить, нужен ли кассовый аппарат (КА) или программный кассовый аппарат (ПКА). Это зависит от вида деятельности, способа приема оплаты и предусмотренных законом исключений.

Организовать учет доходов и налоговую отчетность. Важно знать сроки подачи деклараций и уплаты налогов.

Проверить обязательства по уплате ЕСВ. Даже при отсутствии дохода отдельные платежи могут оставаться обязательными, если предприниматель не имеет права на освобождение.

Оформить работников, если они нужны. Наем должен осуществляться в соответствии с требованиями трудового законодательства.

К слову, ИТ-специалисты, работающие с компаниями из-за рубежа и из Украины, обычно сотрудничают с предпринимателями третьей группы налогообложения. Именно она позволяет ИТ-специалистам предоставлять услуги различным заказчикам.