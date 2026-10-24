Як відкрити ФОП онлайн у 2026 році: покрокова інструкція та податки

Як відкрити ФОП у 2026 році / Фото Pexels
Зареєструвати ФОП в Україні можна онлайн через Дію – безкоштовно та без походів до державних установ. Заповнення заяви займає близько 10 хвилин. Але перш ніж оформлювати бізнес, варто розібратися з КВЕДами, групами оподаткування та податками, які доведеться сплачувати після реєстрації.
Коли потрібно відкривати ФОП
Якщо людина регулярно продає товари або надає послуги й отримує за це дохід, їй потрібно належним чином оформити свою діяльність. Для цього, зокрема, можна зареєструватися як фізична особа-підприємець, повідомили у monobank.
Робота без реєстрації може обернутися проблемами з податковою та штрафами. Натомість статус ФОП дає змогу офіційно працювати з клієнтами й компаніями, укладати договори, отримувати оплату на підприємницький рахунок і за потреби наймати працівників.
Що потрібно знати перед реєстрацією
Перш ніж подавати заяву, потрібно визначитися з двома речами:
- якими видами діяльності ви займатиметеся;
- яку систему оподаткування оберете.
Від цього залежить, скільки податків доведеться платити та з ким можна буде співпрацювати.
КВЕД – це код, який відповідає певному виду економічної діяльності. Один код обирають основним, а додаткові вказують для інших напрямів роботи. Наприклад, якщо підприємець створює сайти й паралельно надає рекламні послуги, йому можуть знадобитися різні КВЕДи.
Обирати їх варто з огляду на те, чим ви справді плануєте займатися. Також потрібно перевірити, чи дозволені відповідні види діяльності на обраній системі оподаткування.
Багато підприємців працюють на спрощеній системі – першій, другій або третій групі єдиного податку. Загальна система також доступна, але підходить не всім: вибір залежить від характеру діяльності, доходів і витрат бізнесу.
Як відкрити ФОП онлайн через Дію
Для реєстрації потрібно скористатися послугою "Автоматична реєстрація ФОП" на порталі Дія. Заяву можна подати онлайн, а державна реєстрація є безкоштовною.
Порядок дій такий:
- Перейдіть на портал Дія та авторизуйтеся.
- Знайдіть послугу реєстрації ФОП.
- Перевірте персональні дані й адресу реєстрації.
- Оберіть основний і додаткові КВЕДи.
- Вкажіть систему оподаткування та, якщо потрібно, подайте заяву про перехід на спрощену систему.
- Перевірте контактні дані, підпишіть заяву електронним підписом і надішліть її.
Після опрацювання заяви інформація про підприємця з'явиться в Єдиному державному реєстрі. Статус реєстрації можна перевірити в кабінеті на порталі Дія, там само можна завантажити виписку з реєстру.
Якщо скористатися онлайн-послугою не вдається, зареєструвати ФОП можна офлайн – через ЦНАП або іншого уповноваженого державного реєстратора.
Яку групу ФОП обрати у 2026 році
Групу єдиного податку варто обирати не лише за розміром податків. Значення мають також вид діяльності, річний дохід, кількість працівників і те, з ким працюватиме підприємець.
За даними ДПСУ, у 2026 році граничний річний дохід для платників єдиного податку становить:
- Перша група – 1 444 049 гривень. Підходить, зокрема, для роздрібної торгівлі на ринках і надання побутових послуг населенню. Найманих працівників мати не можна.
- Друга група – 7 211 598 гривень. Доступна для визначених видів торгівлі та послуг. Можна наймати до 10 працівників.
- Третя група – 10 091 049 гривень. Дає змогу працювати з ширшим колом замовників, зокрема з компаніями, якщо дотримано вимог законодавства.
Для ФОП третьої групи діють дві основні ставки єдиного податку:
- 5% від доходу без сплати ПДВ;
- 3% із ПДВ.
Для першої та другої груп податок фіксований, але його конкретний розмір залежить від установлених законом меж і рішення місцевої ради.
Зазначимо! Перед вибором групи важливо перевірити, чи дозволено на ній працювати у вашій сфері та чи відповідає вона майбутнім клієнтам і доходам.
Що зробити після реєстрації ФОП
Після відкриття ФОП робота лише починається. Щоб без проблем приймати оплату й співпрацювати з клієнтами, потрібно подбати ще про кілька речей, зокрема:
- Перевірити реєстрацію платником єдиного податку. Якщо ви обрали спрощену систему, переконайтеся, що відповідні відомості внесені до реєстру.
- Відкрити рахунок для бізнесу. Він потрібен для безготівкових розрахунків із клієнтами та постачальниками.
- З'ясувати, чи потрібен РРО або ПРРО. Це залежить від виду діяльності, способу приймання оплати та передбачених законом винятків.
- Організувати облік доходів і податкової звітності. Важливо знати строки подання декларацій і сплати податків.
- Перевірити зобов'язання зі сплати ЄСВ. Навіть за відсутності доходу окремі платежі можуть залишатися обов'язковими, якщо підприємець не має права на звільнення.
- Оформити працівників, якщо вони потрібні. Найм має відбуватися відповідно до вимог трудового законодавства.
До слова, ІТ-фахівці, які працюють з компаніями з-за кордону та з України зазвичай з підприємцями третьої групи оподаткування. Саме вона дозволяє ІТ-фахівцям надавати послуги різним замовникам.
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