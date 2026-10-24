Як відкрити ФОП онлайн у 2026 році: покрокова інструкція та податки

Коли потрібно відкривати ФОП

Якщо людина регулярно продає товари або надає послуги й отримує за це дохід, їй потрібно належним чином оформити свою діяльність. Для цього, зокрема, можна зареєструватися як фізична особа-підприємець, повідомили у monobank.

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Робота без реєстрації може обернутися проблемами з податковою та штрафами. Натомість статус ФОП дає змогу офіційно працювати з клієнтами й компаніями, укладати договори, отримувати оплату на підприємницький рахунок і за потреби наймати працівників.

Що потрібно знати перед реєстрацією

Перш ніж подавати заяву, потрібно визначитися з двома речами:

якими видами діяльності ви займатиметеся;

яку систему оподаткування оберете.

Від цього залежить, скільки податків доведеться платити та з ким можна буде співпрацювати.

КВЕД – це код, який відповідає певному виду економічної діяльності. Один код обирають основним, а додаткові вказують для інших напрямів роботи. Наприклад, якщо підприємець створює сайти й паралельно надає рекламні послуги, йому можуть знадобитися різні КВЕДи.

Обирати їх варто з огляду на те, чим ви справді плануєте займатися. Також потрібно перевірити, чи дозволені відповідні види діяльності на обраній системі оподаткування.

Багато підприємців працюють на спрощеній системі – першій, другій або третій групі єдиного податку. Загальна система також доступна, але підходить не всім: вибір залежить від характеру діяльності, доходів і витрат бізнесу.

Як відкрити ФОП онлайн через Дію

Для реєстрації потрібно скористатися послугою "Автоматична реєстрація ФОП" на порталі Дія. Заяву можна подати онлайн, а державна реєстрація є безкоштовною.

Порядок дій такий:

Перейдіть на портал Дія та авторизуйтеся.

Знайдіть послугу реєстрації ФОП.

Перевірте персональні дані й адресу реєстрації.

Оберіть основний і додаткові КВЕДи.

Вкажіть систему оподаткування та, якщо потрібно, подайте заяву про перехід на спрощену систему.

Перевірте контактні дані, підпишіть заяву електронним підписом і надішліть її.

Після опрацювання заяви інформація про підприємця з'явиться в Єдиному державному реєстрі. Статус реєстрації можна перевірити в кабінеті на порталі Дія, там само можна завантажити виписку з реєстру.

Якщо скористатися онлайн-послугою не вдається, зареєструвати ФОП можна офлайн – через ЦНАП або іншого уповноваженого державного реєстратора.

Яку групу ФОП обрати у 2026 році

Групу єдиного податку варто обирати не лише за розміром податків. Значення мають також вид діяльності, річний дохід, кількість працівників і те, з ким працюватиме підприємець.

За даними ДПСУ, у 2026 році граничний річний дохід для платників єдиного податку становить:

Перша група – 1 444 049 гривень. Підходить, зокрема, для роздрібної торгівлі на ринках і надання побутових послуг населенню. Найманих працівників мати не можна.

Друга група – 7 211 598 гривень. Доступна для визначених видів торгівлі та послуг. Можна наймати до 10 працівників.

Третя група – 10 091 049 гривень. Дає змогу працювати з ширшим колом замовників, зокрема з компаніями, якщо дотримано вимог законодавства.

Для ФОП третьої групи діють дві основні ставки єдиного податку:

5% від доходу без сплати ПДВ;

3% із ПДВ.

Для першої та другої груп податок фіксований, але його конкретний розмір залежить від установлених законом меж і рішення місцевої ради.

Зазначимо! Перед вибором групи важливо перевірити, чи дозволено на ній працювати у вашій сфері та чи відповідає вона майбутнім клієнтам і доходам.

Що зробити після реєстрації ФОП

Після відкриття ФОП робота лише починається. Щоб без проблем приймати оплату й співпрацювати з клієнтами, потрібно подбати ще про кілька речей, зокрема:

Перевірити реєстрацію платником єдиного податку. Якщо ви обрали спрощену систему, переконайтеся, що відповідні відомості внесені до реєстру.

Відкрити рахунок для бізнесу. Він потрібен для безготівкових розрахунків із клієнтами та постачальниками.

З'ясувати, чи потрібен РРО або ПРРО. Це залежить від виду діяльності, способу приймання оплати та передбачених законом винятків.

Організувати облік доходів і податкової звітності. Важливо знати строки подання декларацій і сплати податків.

Перевірити зобов'язання зі сплати ЄСВ. Навіть за відсутності доходу окремі платежі можуть залишатися обов'язковими, якщо підприємець не має права на звільнення.

Оформити працівників, якщо вони потрібні. Найм має відбуватися відповідно до вимог трудового законодавства.

До слова, ІТ-фахівці, які працюють з компаніями з-за кордону та з України зазвичай з підприємцями третьої групи оподаткування. Саме вона дозволяє ІТ-фахівцям надавати послуги різним замовникам.