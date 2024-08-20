Как сэкономить на подписке Megogo

Megogo предлагает пользователям подписки разного типа. Чем больше их функционал, тем выше цена.

Какие подписки Megogo предлагает

Сейчас Megogo предлагает 4 основные подписки. Их стоимость находится в пределах от 99 до 399 гривен в месяц.

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Цена каждой подписки следующая:

Национальное ТВ – 99 гривен в месяц:

– 99 гривен в месяц: Легкая – 129 гривен в месяц:

– 129 гривен в месяц: Оптимальная – 199 гривен в месяц: 199 гривен в месяц:

– 199 гривен в месяц: 199 гривен в месяц: Максимальная – 399 гривен в месяц.

Сейчас действуют скидки и поэтому стоимость этих подписок снизилась так:

Национальное ТВ теперь стоит 49 гривен в месяц:

теперь стоит 49 гривен в месяц: Легкая – 99 гривен в месяц:

– 99 гривен в месяц: Оптимальная – 109 гривен в месяц:

– 109 гривен в месяц: Максимальная – 219 гривен в месяц.

Чтобы дать пользователям возможность лучше ознакомиться с функционалом сервиса, предоставляется пробный период

Акция действует в приложениях MEGOGO для Smart TV (кроме Android TV, Apple TV), на сайте megogo.net с 02.08.2021 года по 31.01.2025 года,

– говорится в сообщении Megogo.

В зависимости от выбранной подписки, пробный период действует так: