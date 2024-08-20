Как сэкономить на подписке Megogo
20 августа 2024, 18:45Читати новину українською
Источник:Megogo
Megogo предлагает пользователям подписки разного типа. Чем больше их функционал, тем выше цена.
Какие подписки Megogo предлагает
Сейчас Megogo предлагает 4 основные подписки. Их стоимость находится в пределах от 99 до 399 гривен в месяц.
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Цена каждой подписки следующая:
- Национальное ТВ – 99 гривен в месяц:
- Легкая – 129 гривен в месяц:
- Оптимальная – 199 гривен в месяц: 199 гривен в месяц:
- Максимальная – 399 гривен в месяц.
Сейчас действуют скидки и поэтому стоимость этих подписок снизилась так:
- Национальное ТВ теперь стоит 49 гривен в месяц:
- Легкая – 99 гривен в месяц:
- Оптимальная – 109 гривен в месяц:
- Максимальная – 219 гривен в месяц.
Акция действует в приложениях MEGOGO для Smart TV (кроме Android TV, Apple TV), на сайте megogo.net с 02.08.2021 года по 31.01.2025 года,
– говорится в сообщении Megogo.
В зависимости от выбранной подписки, пробный период действует так:
- подписка "Легкая" позволяет получить первые 14 дней за 1 гривну;
- подписка "Оптимальная" – первые 14 дней за 1 гривну;
- подписка "Максимальная" – первые 7 дней за 29 гривен.