В 2025 году физические лица-предприниматели, которые работают на 3-й группе упрощенной системы налогообложения, обязаны подавать налоговую декларацию ежеквартально. Даже если в отчетном периоде доход был нулевым, декларацию все равно нужно подать вовремя.

Что стоит знать о 3-й группе?

Что надо знать предпринимателю о ведении 3 группы ФЛП, сроки, способы подачи декларации, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Свириденко анонсировала "чистку" бюрократии и обещает "безупречный мораторий"

Предприниматель на 3-й группе может сотрудничать с любыми контрагентами: физическими или юридическими лицами, включая нерезидентов.

Заметьте. Основное условие – не превысить установленный лимит дохода. Сейчас этот лимит составляет 8 220 000 гривен в год.

Какие суммы налога?

Ставка единого налога остается неизменной – 5% от дохода, если предприниматель не является плательщиком НДС, и 3% – если зарегистрирован плательщиком НДС. Отдельно обязательной является уплата ЕСВ – 22% от минимальной зарплаты, то есть около 1980 гривен в месяц.

Когда подавать декларацию?

Налоговая декларация подается четыре раза в год, после завершения каждого квартала. На ее подачу дается 40 календарных дней. Например, за первый квартал 2025 года нужно подать декларацию до 9 мая.

Заметьте. Если крайний срок приходится на выходной или праздничный день, его автоматически переносят на ближайший рабочий день. Уплатить единый налог нужно до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Как подать декларацию?

Самый удобный способ подачи – через электронный кабинет плательщика на сайте Государственной налоговой службы. Для входа нужна квалифицированная электронная подпись (КЭП), которую можно получить в аккредитованных центрах сертификации.

В кабинете нужно выбрать соответствующую форму декларации, заполнить поля с указанием суммы дохода за квартал, рассчитать налог и отправить документ. После подачи обязательно следует сохранить две квитанции – это подтверждение, что декларация принята.

Также декларацию можно подать через сервисы онлайн-бухгалтерии, например, "Finline", "Опендатабот", "Вчасно" или M.E.Doc. Эти платформы обычно автоматизируют процесс и минимизируют риск ошибок.

Альтернативный вариант – бумажная подача через Центр обслуживания плательщиков или по почте с описью вложения. В случае почтового отправления декларацию нужно отправить заранее – не позднее чем за 5 дней до предельного срока.

Что указать в декларации?

В декларации указывается период отчетности, данные предпринимателя, общая сумма полученного дохода и расчет суммы единого налога. Если ранее были уплачены авансовые платежи, их также нужно учесть. Если дохода не было вообще - подается "нулевая" декларация, но от обязанности отчитываться это не освобождает.

Возможны ли штрафы за несвоевременную подачу?

За неподачу декларации или опоздание предусмотрен штраф – 340 гривен за первое нарушение и 1020 гривен за повторное в течение года. Если вовремя не уплатить налог, также могут начислить пеню: 10% суммы долга при задержке до 30 дней, далее – 20%.

Важно. Несмотря на мораторий на проверки со стороны правоохранителей, налоговые проверки продолжают проводиться в определенных законом случаях. Поэтому правильность представления деклараций и своевременная уплата налогов остаются под контролем.