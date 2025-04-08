Экономический апокалипсис: назвали две компании, по которым пошлины Трампа ударят больше всего

Новые торговые пошлины, инициированные администрацией Дональда Трампа, могут больно ударить по двум американским технологическим гигантам Apple и Tesla.

Удар по Apple

Такое мнение высказал аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз, сообщает TechCrunch, передает 24 Канал. По его словам, больше всего рисков имеет именно Apple, ведь почти 90% всех iPhone изготавливаются в Китае.

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"Это экономический апокалипсис для Apple", – отметил Айвз и снизил прогнозируемую стоимость акций компании с 325 долларов до 250 долларов.

Как отмечает Bloomberg, в связи с новыми пошлинами компания, вероятно, вынуждена будет повысить цены на iPhone для американских потребителей.

Убытки Tesla

Не менее уязвимой, по мнению Айвза, является и Tesla. Он снизил целевую цену акций компании с 550 долларов до 315 долларов, что хотя и превышает текущую рыночную стоимость (233 долларов), однако свидетельствует о потере доверия со стороны инвесторов.

Кроме экономических факторов, аналитик обращает внимание и на репутационные риски.

Важно. Политическая активность Илона Маска, в частности его ассоциация с Дональдом Трампом, может повлиять на популярность бренда как в США и Европе, так и в Китае. Там местные потребители все чаще отдают предпочтение брендам вроде BYD.

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"Tesla стала глобальным политическим символом. Маску время проявить лидерство и адекватно отреагировать на новые вызовы", – добавил Айвз.

Несмотря на незначительный рост акций Tesla в понедельник, компания все еще не восстановилась после почти 10% падения на прошлой неделе.