Паника на рынке

В новом отчете, опубликованном в The Times of India, говорится, что частью стратегии Apple по ограничению влияния тарифов является накопление как можно большего количества запасов продукции в Соединенных Штатах. Именно поэтому за последние три дня компания осуществила не менее 5 рейсов "полных iPhone из Индии и Китая", сообщает 24 Канал.

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Сейчас Apple собирает всю линейку iPhone 15 и iPhone 16 в Индии и Китае. В субботу вступил в силу 10% базовый тариф на весь импорт в Соединенные Штаты. 9 апреля вступят в силу тарифы, которые Трамп ошибочно назвал "взаимными". Это повысит тарифную ставку на импорт из Китая до 54%, а на импорт из Индии – до 27%.

Накопив как можно больше запасов в США, Apple может отсрочить влияние тарифов и лучше подготовить клиентов к росту цены. Пока непонятно, сколько запасов Apple имеет в наличии в США.

Если Apple сможет накопить достаточно запасов iPhone в США, она может избежать необходимости повышать цены на iPhone вплоть до самого запуска iPhone 17 этой осенью. Однако другим продуктам компании может не так повезти. Например, большинство конфигураций компьютеров Mac, изготовленных на заказ, отправляются непосредственно с заводов Apple в Китае к потребителям в Соединенных Штатах.

Стоит отметить, что несколько часов назад Трамп объявил в соцсетях, что может ввести дополнительные тарифы в размере 50% на импорт из Китая, если страна не отменит свой 34% тариф, который она ввела в ответ. Это приведет к тому, что общий тариф на импорт из Китая достигнет колоссальных 104%.

Эксперты уже заявили, что при нынешних тарифах цена будущих iPhone вырастет минимум на 43%. На тот же процент вырастет стоимость Apple Watch. iPad получит рост на 42%, Mac – на 39%, а Airpods – на 39%.

Актуальный сейчас базовый iPhone 16 может стоить от 1142 долларов, тогда как в сентябре стартовал с 799 долларов.

iPhone 16 Pro Max тем временем сейчас продается за 1599 долларов, но следующие изготовленные экземпляры могут стоить 2300 долларов.

Другие эксперты менее оптимистичны и говорят, что цена на iPhone 16 Pro Max может достигать 2482 долларов.

Даже бюджетный iPhone 16e, который сейчас стоит 599 долларов, может значительно подорожать до 856 долларов.

Поэтому неудивительно, что Apple пытается завезти как можно больше устройств, ведь при таких ценах покупать их явно будут гораздо меньше.