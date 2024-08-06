Бронирование военнообязанных продолжается: как подать заявку на бронь через Дію

Некоторые предприятия могут забронировать своих работников. Таким образом, определенные сотрудники не будут подлежать мобилизации.

Как происходит бронирование

Бизнес может осуществлять бронирование своих работников онлайн. В частности такая опция доступна в приложении Дія.

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Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко Бизнес уже более двух недель активно пользуется электронным бронированием работников. По состоянию на 5 августа через портал Дия уже забронировали почти 120 тысяч сотрудников критически важных предприятий и тех предприятий, которые работают на нужды Сил безопасности и обороны.

Свириденко отметила, что такая система сделала бронирование удобным и доступным для бизнеса. К тому же сократилось время прохождения самой процедуры.

Как осуществляется бронирование через Дию

ОВА и Министерства вносят в Единый перечень учреждений организацию, имеющую законные основания на бронирование работников;

руководитель организации подает через Дию список на бронирование;

в течение суток Дия должна прислать уведомление о результатах рассмотрения.

В случае положительного решения система автоматически переводит военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия бронирования. С этого момента он считается забронированным, а информация о бронировании появляется в приложении Резерв+,

– говорится в сообщении Минэкономики.

По желанию, лицо может получить бронирование в бумажной форме.