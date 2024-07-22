Как правильно рассчитать отпускные в 2024 году

В Украине работники имеют определенный перечень социальных гарантий. В том числе право на отпуск и отпускные выплаты.

Как рассчитать отпускные в 2024 году

Для расчета суммы, которую работник получит во время отпуска, нужно определить его среднедневную зарплату за расчетный период. Это последние 12 месяцев перед месяцем, когда работник уходит в отпуск.

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Если работник берет отпуск в июле 2024 года, то для расчета размера отпускных берется среднедневная заработная плата за период с июля 2023 года по июнь 2024 года. Отпускные выплачиваются перед началом отпуска.

! Если человек проработал менее года, то для расчета берутся только полные месяцы работы.

Таким образом, среднедневная зарплата для расчета отпускных вычисляется по формуле: сумма выплат за расчетный период делится на 365 или 366 дней (во время действия военного положения праздничных нерабочих дней, которые бы высчитывались, – нет).

! Если в марте 2024 года работник планирует взять отпуск на 5 дней, и с июля 2023 года по июнь 2024 года получил 300 тысяч гривен зарплаты, то его среднедневная зарплата составляет 819,67 гривны, а сумма отпускных – 4 098,35 гривны(819,67 гривны умноженные на 5 календарных дней).