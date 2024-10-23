Потеря миллиарда гривен: как российский бизнес перешел не к государству, а к окружению Кипера

Бизнес подсанкционного российского бизнесмена перешел к новому частному владельцу в обход государства. Из-за этого Украина потеряла около миллиарда гривен.

Кто причастен к выводу российского бизнеса

Речь идет о бизнесе российского предпринимателя Игоря Наумца в Украине, как сообщают "Схемы". Журналисты выяснили, что новым частным владельцем этих активов стал пивовар Сергей Шапран, который имеет связи с бывшим прокурором Киева и нынешним главой Одесской области Олегом Кипером.

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Переход активов к частным лицам вместо их конфискации государством стал возможным из-за решения судьи Печерского районного суда Сергея Вовка, который снял арест с имущества, а также из-за отказа прокурора от апелляции.

Интересно! Бизнесмен Игорь Наумец рассказал журналистам, что Сергей Шапран обещал помочь ему с бизнес-проблемами в обмен на 50% долю. Но, на деловые, просто захватил весь бизнес. Шапран же утверждает, что все его сделки являются законными.