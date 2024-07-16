Как самостоятельно посчитать больничные выплаты в 2024 году

Больничные выплаты в 2024 году в Украине зависят от заработной платы за последние 12 месяцев, страхового стажа, количества дней лечения и причины нетрудоспособности. Работники, которые не могут работать по состоянию здоровья, могут получать денежную компенсацию.

Как оформить больничный

Работник, который заболел, должен обратиться к врачу. Врач, после осмотра, создает в Реестре медицинских заключений электронной системы здравоохранения медицинское заключение о временной потере трудоспособности.

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На основе медицинского заключения формируется больничный в Реестре листков нетрудоспособности. Работодатель получает листок нетрудоспособности в кабинете страхователя на вебпортале ПФУ, принимает решение о помощи, формирует заявление-расчет и направляет его в ПФУ.

Далее ПФУ обрабатывает заявление-расчет и направляет средства на счет работодателя. Работодатель выплачивает пособие работнику вместе с ближайшей зарплатой.

На сумму больничных влияют:

Заработная плата за 12 месяцев перед открытием больничного. Страховой стаж. Количество дней лечения. Причина нетрудоспособности.

Как самостоятельно рассчитать сумму больничных:

Определите доход за 12 месяцев перед датой открытия больничного, который включает заработную плату, премии, компенсации и отпускные. Разделите сумму на 365 дней.

В зависимости от продолжительности страхового стажа работник получит определенный процент от средней заработной платы за день:

До 3 лет стажа: 50%

3-5 лет стажа: 60%

5-8 лет стажа: 70%

Более 8 лет стажа: 100%

Умножьте среднюю заработную плату за день на количество больничных дней. Умножьте результат на процент от средней заработной платы, который определяется в зависимости от стажа работника.