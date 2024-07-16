Как самостоятельно посчитать больничные выплаты в 2024 году
Больничные выплаты в 2024 году в Украине зависят от заработной платы за последние 12 месяцев, страхового стажа, количества дней лечения и причины нетрудоспособности. Работники, которые не могут работать по состоянию здоровья, могут получать денежную компенсацию.
Как оформить больничный
Работник, который заболел, должен обратиться к врачу. Врач, после осмотра, создает в Реестре медицинских заключений электронной системы здравоохранения медицинское заключение о временной потере трудоспособности.
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На основе медицинского заключения формируется больничный в Реестре листков нетрудоспособности. Работодатель получает листок нетрудоспособности в кабинете страхователя на вебпортале ПФУ, принимает решение о помощи, формирует заявление-расчет и направляет его в ПФУ.
Далее ПФУ обрабатывает заявление-расчет и направляет средства на счет работодателя. Работодатель выплачивает пособие работнику вместе с ближайшей зарплатой.
На сумму больничных влияют:
- Заработная плата за 12 месяцев перед открытием больничного.
- Страховой стаж.
- Количество дней лечения.
- Причина нетрудоспособности.
Как самостоятельно рассчитать сумму больничных:
Определите доход за 12 месяцев перед датой открытия больничного, который включает заработную плату, премии, компенсации и отпускные. Разделите сумму на 365 дней.
В зависимости от продолжительности страхового стажа работник получит определенный процент от средней заработной платы за день:
- До 3 лет стажа: 50%
- 3-5 лет стажа: 60%
- 5-8 лет стажа: 70%
- Более 8 лет стажа: 100%