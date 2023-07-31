Убийцы времени: миллиардер из США рассказал, что мешает производительности на работе

Американский миллиардер и инвестор Марк Кубан назвал главный вид деятельности, вредящий производительности во время рабочего дня. Он также добавил, что делает все, чтобы избежать этого.

Советы от миллиардера для производительности

По словам американского миллиардера, именно звонки и встречи наносят вред эффективной деятельности во время работы. Мол, это "убийцы времени". Марк Кубан добавил, что он делает все, чтобы избегать этих видов деятельности.

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Я пытаюсь проводить встречи только тогда, когда мне нужно сделать вывод или нет другого способа – то же самое с телефонными звонками,

– поделился своим опытом миллиардер.

Известный инвестор добавил, что обычно во время встреч большинство людей начинает вести светские беседы и отрываются от важных рабочих вопросов. Бизнесмен также подчеркнул, что его отношение к встречам не изменилось с самого начала его карьеры.

Марк Кубан далеко не один, кто поддерживает такую позицию. Для примера, канадский компания Shopify приняла решение об отмене всех неэффективных и ненужных встреч. За год таких набралось 12 тысяч. Эта же фирма в середине июля ввела специальный калькулятор, с помощью которого высчитывают стоимость встречи.