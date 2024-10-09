Модернизация Укрпочты: как компания будет ускорять доставку отправлений

Укрпочта модернизирует свою работу. В частности, работает над ускорением доставки и уменьшением тарифов.

Какие изменения внедрила Укрпочта

Укрпочта смогла сократить сроки доставки, перенаправив отправления, которые шли через Польшу в Британию. Гендиректор компании Игорь Смелянский также сообщил, что продолжаются переговоры с британским оператором Royal Mail, относительно снижения тарифов.

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Игорь Смелянский Генеральный директор АО "Укрпочта" Польша – одна из стран, из-за которой имеем определенные задержки в доставке международных отправлений. Именно поэтому мы переориентировали потоки посылок через Великобританию. Сейчас ежедневно минимум один грузовик у нас едет на Лондон. Клиенты уже почувствовали ускорение.

Смелянский уточнил, что ранее Укрпочта сотрудничала с DHL в Польше, однако, сроки доставки были слишком длинными. Британская же компания осуществляет перевозки гораздо быстрее.

Сейчас имеем рекорд – доставку на авто из Киева в Лондон за 37 – 40 часов,

– отмечает Смелянский.

Обратите внимание! Гендиректор Укрпочты сообщил, что, если компания сможет договориться с USPS, товары с Amazon в Украину также будут доставляться через Великобританию.