Укрзализныця планирует создание новых вагонов для людей с инклюзивностью
30 августа 2024, 15:23Читати новину українською
Источник:Укрзализныця
Презентация проекта состоялась 30 августа. По замыслу, новые вагоны должны быть подстроены под людей, передвигающихся на кресле колесном.
Что известно об этом проекте
В проекте отмечается, что всего в вагоне будет 4 купе на 2 места для людей, передвигающихся на колесных креслах. Все будет оборудовано таким образом, чтобы комфортно себя чувствовали как граждане с инклюзивностью, так и их сопровождающие.
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Укрзализныця системно пополняет парк пассажирскими вагонами, которые имеют купе для перевозки людей на креслах колесных и другие удобства для комфортного путешествия. Сейчас мы имеем уже 50 таких вагонов. А сегодня представляем новый проект – уникальный вагон, который позволит перевозить группы людей на креслах колесных.
Как отмечает Лященко, оборудование таких вагонов будет происходить, благодаря собственным мощностям Укрзализныци. Первый экземпляр планируют выпустить в 2025 году.
Чем будут характерны эти вагоны:
- в купе установят 2 спальных дивана, что позволят менять угол наклона и фиксировать положение тела;
- будет построено специальный пандус и адаптированную уборную;
- тамбур "расширят" до нужных параметров;
- места для сопровождающих будут такими, как и в обычном купе.