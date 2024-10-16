Китайцы стали меньше покупать люксовые вещи от мировых брендов

Инвесторы группы LVMH выразили свою обеспокоенность ситуацией на китайском рынке. Дело в том, что в Китае стали покупать гораздо меньше люксовых товаров из Европы.

Почему в Китае упал спрос на люксовые товары

Как сообщает Reuters, инвесторы LVMH ожидают, что меры финстимулирования Китая будут способствовать тому, что местные состоятельные покупатели начнут покупать больше люксовых товаров. Особенно, накануне Дня холостяка.

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Обратите внимание! День холостяка – праздник в Китае, отмечается 11.11 и приходится на масштабные распродажи.

Китайские покупатели начали осторожнее совершать крупные покупки именно из-за экономической неопределенности. Особенно эта ситуация действительна на представителей среднего класса.

Портфельный менеджер Vontobel Маркус Хансен, который владеет акциями LVMH, считает, что не последнюю роль в сомнениях покупателей играет спад, произошедший на китайском рынке недвижимости. Однако по мнению акционера, ситуация еще может "выровняться".

Интересно, что ранее консалтинговая компания Bain заявляла об увеличении мировых продаж элитных товаров для личного пользования (одежды, косметических средств) на 4%, по сравнению с показателями прошлого года.