Чому у Китаї впав попит на люксові товари

Як повідомляє Reuters, інвестори LVMH очікують, що заходи фінстимулювання Китаю сприятимуть тому, що місцеві заможні покупці почнуть купувати більше люксових товарів. Особливо, напередодні Дня холостяка.

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Зверніть увагу! День холостяка – свято у Китаї, що відзначається 11.11 і припадає на масштабні розпродажі.

Китайські покупці почали обережніше здійснювати великі покупки саме через економічну невизначеність. Особливо ця ситуація дійсне на представників середнього класу.

Портфельний менеджер Vontobel Маркус Хансен, який володіє акціями LVMH, вважає, що не останню роль у сумнівах покупців відіграє спад, що відбувся на китайському ринку нерухомості. Однак, на думку акціонера, ситуація ще може "вирівнятись".

Цікаво, що раніше консалтингова компанія Bain заявляла про збільшення світового продажу елітних товарів для особистого користування (одягу, косметичних засобів) на 4%, порівняно з показниками минулого року.