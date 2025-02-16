Как выйти на пенсию без стажа в 2025 году

В Украине для получения пенсии по возрасту необходимо иметь определенный страховой стаж. В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно не менее 32 лет страхового стажа.

Возможно ли получить пенсию без стажа

Если стажа недостаточно, предусмотрены альтернативные варианты получения выплат после 63 или 65 лет. Но что делать тем, кто не имеет официального стажа вообще, рассказывает 24 Канал.

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Если человек достиг пенсионного возраста, но не имеет необходимого страхового стажа, он не сможет получить пенсию от Пенсионного фонда. Однако есть несколько других возможностей обеспечить себя финансово.

Социальная пенсия (государственная помощь)

Граждане, которые не имеют страхового стажа, могут рассчитывать на государственную социальную помощь. Ее размер зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2025 году эта сумма прогнозируемо составит от 2580 грн в месяц (в зависимости от бюджета).

Кто может получить социальную пенсию:

Лица, достигшие 65 лет и не имеющие необходимого страхового стажа.

Те, кто не имеет других источников дохода и официальной работы.

Граждане, которые не получают других государственных социальных выплат.

Справочно. Для оформления нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства и подать соответствующие документы (паспорт, идентификационный код, справку об отсутствии пенсионных выплат и т.д.).

Добровольный выкуп стажа

Если до пенсионного возраста осталось несколько лет, а стажа не хватает, его можно докупить. Для этого можно заключить договор с Налоговой службой и уплатить взносы за недостающие периоды.

В 2025 году минимальный взнос в Пенсионный фонд составляет 22% от минимальной зарплаты. Если минимальная зарплата составит, например, 8000 грн, то один месяц стажа будет стоить 1760 грн.

То есть для приобретения 10 лет стажа нужно будет заплатить примерно 211 200 грн (1760 грн × 120 месяцев).

Оформление субсидий и льгот

Люди, которые не имеют пенсии, могут рассчитывать на другие виды государственной поддержки, такие как:

Субсидии на оплату коммунальных услуг.

Помощь малообеспеченным семьям.

Льготы на медицинское обслуживание.

Что делать, если стажа не хватает

Если человек достиг 60 лет, но ему не хватает стажа, он имеет несколько вариантов:

Продолжить работать и накопить необходимый стаж.

Оформить социальную помощь после 65 лет.

Докупить стаж, если это финансово возможно.

Заметьте. Получить пенсию без стажа невозможно, но государство предлагает альтернативные варианты финансовой поддержки. Важно заранее позаботиться о стаже или воспользоваться возможностью его выкупа. Если же такой возможности нет, после достижения 65 лет можно оформить социальную пенсию и пользоваться льготами, которые предоставляет государство.