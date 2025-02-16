Чи можливо отримати пенсію без стажу

Якщо стажу недостатньо, передбачені альтернативні варіанти отримання виплат після 63 або 65 років. Але що робити тим, хто не має офіційного стажу взагалі, розповідає 24 Канал.

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Якщо людина досягла пенсійного віку, але не має необхідного страхового стажу, вона не зможе отримати пенсію від Пенсійного фонду. Проте є кілька інших можливостей забезпечити себе фінансово.

Соціальна пенсія (державна допомога)

Громадяни, які не мають страхового стажу, можуть розраховувати на державну соціальну допомогу. Її розмір залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році ця сума прогнозовано складатиме від 2580 грн на місяць (залежно від бюджету).

Хто може отримати соціальну пенсію:

Особи, які досягли 65 років і не мають необхідного страхового стажу.

Ті, хто не має інших джерел доходу та офіційної роботи.

Громадяни, які не отримують інших державних соціальних виплат.

Довідково. Для оформлення потрібно звернутися до органів соцзахисту за місцем проживання та подати відповідні документи (паспорт, ідентифікаційний код, довідку про відсутність пенсійних виплат тощо).

Добровільний викуп стажу

Якщо до пенсійного віку залишилося кілька років, а стажу бракує, його можна докупити. Для цього можна укласти договір з Податковою службою та сплатити внески за відсутні періоди.

У 2025 році мінімальний внесок на Пенсійний фонд складає 22% від мінімальної зарплати. Якщо мінімальна зарплата становитиме, наприклад, 8000 грн, то один місяць стажу коштуватиме 1760 грн.

Тобто для придбання 10 років стажу потрібно буде заплатити приблизно 211 200 грн (1760 грн × 120 місяців).

Оформлення субсидій та пільг

Люди, які не мають пенсії, можуть розраховувати на інші види державної підтримки, такі як:

Субсидії на оплату комунальних послуг.

Допомога малозабезпеченим сім’ям.

Пільги на медичне обслуговування.

Що робити, якщо стажу не вистачає

Якщо людина досягла 60 років, але їй бракує стажу, вона має кілька варіантів:

Продовжити працювати та накопичити необхідний стаж.

Оформити соціальну допомогу після 65 років.

Докупити стаж, якщо це фінансово можливо.

Зауважте. Отримати пенсію без стажу неможливо, але держава пропонує альтернативні варіанти фінансової підтримки. Важливо заздалегідь подбати про стаж або скористатися можливістю його викупу. Якщо ж такої можливості немає, після досягнення 65 років можна оформити соціальну пенсію та користуватися пільгами, які надає держава.