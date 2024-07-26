Вывод украинского бизнеса из тени: поможет ли этому экономическое бронирование

Украине нужно привлечь в бюджет дополнительные средства, в том числе благодаря выводу экономики из тени. Поможет ли в этом экономическое бронирование, читайте далее.

Почему Украине нужно экономическое бронирование

В разговоре с 24 Каналом эксперт Олег Пендзин рассказал, что сейчас реальные доходы украинцев падают. Поэтому государству нужно искать способы вытащить на свет именно тот бизнес, который не платит ни копейки налогов.

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По его словам, именно внедрение экономического бронирования позволит частично вывести экономику из тени. Тем более в свете повышения налогов: военного сбора для некоторых ФЛП, установления ставки акцизного налога и тому подобное.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Смотрите, в чем основная проблема: те все налоги, о которых мы сейчас с вами говорим, это налоги не на бизнес, а на нас с вами. Потому что акцизы, военный сбор и т.д. платит именно конечный потребитель в результате, то есть население.

Эксперт отмечает, что Правительство намерено привлечь в бюджет около 140 миллиардов гривен, тогда как для покрытия всех потребностей бюджета необходимо пол триллиона гривен.