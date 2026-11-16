Почтоматы "Новой почты" оснащены функцией, которая пригодится во время отключений электричества

Посылку из почтомата "Новой почты" можно получить даже во время отключений электроэнергии и без доступа к интернету рядом с устройством. Для этого предусмотрена возможность открывать ячейки через Bluetooth, однако к такому получению нужно подготовиться заранее.

Как открыть почтомат без электричества и интернета

Перед тем как найти место с доступом к интернету и открыть мобильное приложение, нужно найти место с доступом к интернету и открыть мобильное приложение, напомнили в компании.

Далее необходимо:

проверить электронную накладную нужной посылки или создать новую, если планируется отправка;

оплатить доставку, если посылка еще не оплачена;

оставить приложение открытым.

Последний пункт особенно важен: без предварительно открытого приложения воспользоваться функцией открытия ячейки через Bluetooth не удастся. Когда клиент подойдет к устройству, нужно включить Bluetooth на смартфоне и дождаться соединения с почтоматом. После этого ячейку можно будет открыть непосредственно через приложение.

Далее остается забрать посылку или положить отправление внутрь. При этом подтвердить получение или отправку в приложении удастся только после восстановления интернет-соединения. Для этого нужно повторно открыть соответствующую электронную накладную.

Какие ограничения действуют для посылок в почтоматах

"Новая почта" устанавливает требования к весу, габаритам и стоимости отправлений. В частности:

Максимальный вес – 20 килограммов; Размеры – не более 40×60×30 сантиметров; Максимальная заявленная стоимость – 29 тысяч гривен; Срок хранения – до пяти дней.

Если за это время посылку не заберут, ее перевезут в ближайшее отделение, а получателю сообщат об этом в приложении или SMS.

Есть и другое ограничение: оплатить доставку наличными непосредственно у почтомата нельзя. Для этого нужно воспользоваться мобильным приложением или сайтом компании. Поэтому неоплаченные отправления лучше оплатить заранее, пока есть доступ к интернету.

Напомним, что "Новая почта" развивает собственные возможности ПВО. Совладелец группы компаний Nova Вячеслав Климов сообщил, что у компании уже есть сбитые российские ударные беспилотники, однако не стал раскрывать конкретные показатели.

Мы – одна из немногих компаний, которая реализовала этот проект. Я не хочу раскрывать вам цифры, но у нас есть сбитые "Шахеды",

– сказал Климов.

Кроме того, компания развивает собственные пожарные службы. По словам совладельца Nova, сотрудники самостоятельно ликвидируют значительную часть возгораний на объектах после российских атак, не дожидаясь прибытия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.