Три простых шага: как зарегистрировать ФЛП через Дію

В Украине каждый предприниматель может зарегистрировать ФЛП онлайн через портал Дія. Для этого надо выполнить три простых шага.

Как происходит регистрация ФЛП в Дії

Чтобы зарегистрировать ФЛП в Дії, нужно войти или зарегистрироваться в кабинете гражданина на веб-портале.

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Далее нужно сделать следующие шаги:

заполнить электронную форму;

подписать заявление электронной подписью;

отправить его в Единый государственный реестр.

Регистрация осуществляется автоматически без участия регистратора, а статус заявки можно проверить в разделе "Заказанные услуги" на портале Дія.

Оповещение о результате регистрации ФЛП поступит на электронную почту и в кабинет гражданина в Дії.

По состоянию на 2023 год в Украине было зарегистрировано 207 тысяч ФЛП первой группы и 590 тысяч – второй группы.