Три простых шага: как зарегистрировать ФЛП через Дію
12 августа 2024, 12:39Читати новину українською
Источник:Правительство онлайн
В Украине каждый предприниматель может зарегистрировать ФЛП онлайн через портал Дія. Для этого надо выполнить три простых шага.
Как происходит регистрация ФЛП в Дії
Чтобы зарегистрировать ФЛП в Дії, нужно войти или зарегистрироваться в кабинете гражданина на веб-портале.
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Далее нужно сделать следующие шаги:
- заполнить электронную форму;
- подписать заявление электронной подписью;
- отправить его в Единый государственный реестр.
Регистрация осуществляется автоматически без участия регистратора, а статус заявки можно проверить в разделе "Заказанные услуги" на портале Дія.
Оповещение о результате регистрации ФЛП поступит на электронную почту и в кабинет гражданина в Дії.Интересно! По состоянию на 2023 год в Украине было зарегистрировано 207 тысяч ФЛП первой группы и 590 тысяч – второй группы.