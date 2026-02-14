Самая прибыльная компания мира: кто возглавляет важный рейтинг

Сейчас в мире самыми прибыльными являются компании, находящиеся в секторе технологии. Они получают огромные прибыли, оставляя позади банки и корпорации других отраслей.

Какая компания получает наибольшую прибыль в мире?

Первую строчку рейтинга самых прибыльных компаний заняла – Alphabet, чья чистая прибыль составляет 124,3 млрд долларов при рентабельности 30,1%, о чем пишет Visual СарітаІіѕт со ссылкой на данные FinanceCharts.com.

Alphabet – это американский конгломерат. Он был создан в 2015 году как материнская компания для Google и его бывших дочерних структур. Дочерние компании занимаются преимущественно научными разработками, о чем пишет Минфин.

Вторую и третью строчки рейтинга заняли компании Apple (112 миллиардов долларов) и Microsoft (104,9 миллиарда долларов). Как отмечают в тексте, эти две компании выигрывают благодаря:

высокомаржинальным цифровым сервисам;

рекламным платформам;

корпоративному программному обеспечению, которые эффективно масштабируются.

NVIDIA – занимает четвертое место – отличается впечатляющей рентабельностью прибыли – 53,7 % – что подчеркивает, как спрос на чипы для искусственного интеллекта продолжает менять полупроводниковую индустрию. Согласно данным, чистая прибыль NVIDIA составляет 99,2 миллиарда долларов.

Вместе ведущие технологические компании США обеспечивают сотни миллиардов долларов годовой прибыли – больше, чем целые отрасли в отдельных странах,

– отмечаются в тексте.

Обратите внимание! Пятое место принадлежит Saudi Aramco. Компания остается самой прибыльной нетехнологической компанией в мире, получив 95,6 миллиарда долларов от добычи энергоносителей несмотря на рыночную волатильность.

Что еще следует знать о компаниях?