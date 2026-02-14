Яка компанія отримує найбільші прибутки у світі?

Першу сходинку рейтингу найприбутковіших компаній посіла – Alphabet, чий чистий прибуток становить 124,3 млрд доларів при рентабельності 30,1%, про що пише Visual Сapitalist з посиланням на дані FinanceCharts.com.

Alphabet – це американський конгломерат. Він був створений у 2015 році як материнська компанія для Google та його колишніх дочірніх структур. Дочірні компанії займаються переважно науковими розробками, про що пише Мінфін.

Другу та третю сходинки рейтингу зайняли компанії Apple (112 мільярдів доларів) та Microsoft (104,9 мільярда доларів). Як зазначають у тексті, ці дві компанії виграють завдяки:

високомаржинальним цифровим сервісам;

рекламним платформам;

корпоративному програмному забезпеченню, які ефективно масштабуються.

NVIDIA – посідає четверте місце – вирізняється вражаючою рентабельністю прибутку – 53,7 % – що підкреслює, як попит на чипи для штучного інтелекту продовжує змінювати напівпровідникову індустрію. Згідно з даними, чистий прибуток NVIDIA становить 99,2 мільярда доларів.

Разом провідні технологічні компанії США забезпечують сотні мільярдів доларів річного прибутку – більше, ніж цілі галузі в окремих країнах,

– наголошуються у тексті.

Зверніть увагу! П'яте місце належить Saudi Aramco. Компанія залишається найприбутковішою нетехнологічною компанією у світі, отримавши 95,6 мільярда доларів від видобутку енергоносіїв попри ринкову волатильність.

Що ще слід знати щодо компаній?