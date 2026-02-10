Як впали прибутки Honda?

Honda Motor заявила у вівторок, що її операційний прибуток за третій квартал впав на 61,4%, що стало четвертим поспіль зниженням у річному обчисленні, пише Reuters.

Другий за величиною автовиробник Японії після Toyota Motor повідомив про операційний прибуток у розмірі 153,4 мільярди єн (987,07 мільйонів ​​доларів) за цей період, що нижче середнього прогнозу в 174,5 мільярди єн. Серед перешкод:

  • уповільнення зростання ринку електромобілів;
  • протекціоністська торговельна політика, зокрема тарифи Трампа;
  • підвищені ризики ланцюга поставок;
  • загострення глобальної конкуренції.

Одноразові витрати, пов'язані з електромобілями, включаючи збитки та знецінення автомобілів, проданих у США, та списання активів розвитку, коштували Honda 1,7 мільярда доларів. Крім того, компанія зазнала збитків у розмірі близько мільярда доларів від імпортних мит США.

Які проблеми в інших автовиробників?

Великі автовиробники попереджають про “зиму” для електромобілів, оскільки основні ринки, такі як США, скасовують політику підтримки, залишаючи галузь у скрутному становищі, пише Bloomberg.

  • Stellantis цього місяця заявила, що стягує понад 22 мільярди євро зборів, головним чином пов'язаних зі зміною курсу своєї стратегії щодо електромобілів
  • Ford Motor Co. оголосила про збори у розмірі 19,5 мільярда доларів від капітального ремонту.

Новини автомобільних компаній

  • Volkswagen обігнав Tesla у продажах електромобілів у Європі у 2025 році, продавши 274 278 електромобілів BEV, тоді як Tesla продала 236 357.

  • Японська компанія Mazda повернулася на російський ринок, представивши дві моделі кросоверів CX-5 і CX-50, які постачаються з Китаю. У 2022 році Mazda продала свою частку у заводі у Владивостоці, але через структури, пов'язані з материнською компанією, автомобілі знову стали доступні в Росії.

  • Трамп підвищив тарифи на імпорт з Південної Кореї до 25%, що обвалило акції Hyundai та Kia і може коштувати їм 3,5 млрд доларів щорічно. Японські виробники, такі як Toyota, отримують конкурентну перевагу, оскільки їхні тарифи залишаються на рівні 15%.