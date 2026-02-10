Як впали прибутки Honda?
Honda Motor заявила у вівторок, що її операційний прибуток за третій квартал впав на 61,4%, що стало четвертим поспіль зниженням у річному обчисленні, пише Reuters.
Другий за величиною автовиробник Японії після Toyota Motor повідомив про операційний прибуток у розмірі 153,4 мільярди єн (987,07 мільйонів доларів) за цей період, що нижче середнього прогнозу в 174,5 мільярди єн. Серед перешкод:
- уповільнення зростання ринку електромобілів;
- протекціоністська торговельна політика, зокрема тарифи Трампа;
- підвищені ризики ланцюга поставок;
- загострення глобальної конкуренції.
Одноразові витрати, пов'язані з електромобілями, включаючи збитки та знецінення автомобілів, проданих у США, та списання активів розвитку, коштували Honda 1,7 мільярда доларів. Крім того, компанія зазнала збитків у розмірі близько мільярда доларів від імпортних мит США.
Які проблеми в інших автовиробників?
Великі автовиробники попереджають про “зиму” для електромобілів, оскільки основні ринки, такі як США, скасовують політику підтримки, залишаючи галузь у скрутному становищі, пише Bloomberg.
- Stellantis цього місяця заявила, що стягує понад 22 мільярди євро зборів, головним чином пов'язаних зі зміною курсу своєї стратегії щодо електромобілів
- Ford Motor Co. оголосила про збори у розмірі 19,5 мільярда доларів від капітального ремонту.
Новини автомобільних компаній
Volkswagen обігнав Tesla у продажах електромобілів у Європі у 2025 році, продавши 274 278 електромобілів BEV, тоді як Tesla продала 236 357.
Японська компанія Mazda повернулася на російський ринок, представивши дві моделі кросоверів CX-5 і CX-50, які постачаються з Китаю. У 2022 році Mazda продала свою частку у заводі у Владивостоці, але через структури, пов'язані з материнською компанією, автомобілі знову стали доступні в Росії.
Трамп підвищив тарифи на імпорт з Південної Кореї до 25%, що обвалило акції Hyundai та Kia і може коштувати їм 3,5 млрд доларів щорічно. Японські виробники, такі як Toyota, отримують конкурентну перевагу, оскільки їхні тарифи залишаються на рівні 15%.