Как упали прибыли Honda?

Honda Motor заявила во вторник, что ее операционная прибыль за третий квартал упала на 61,4%, что стало четвертым подряд снижением в годовом исчислении, пишет Reuters.

Второй по величине автопроизводитель Японии после Toyota Motor сообщил об операционной прибыли в размере 153,4 миллиарда иен (987,07 миллионов долларов) за этот период, что ниже среднего прогноза в 174,5 миллиарда иен. Среди препятствий:

замедление роста рынка электромобилей;

протекционистская торговая политика, в частности тарифы Трампа;

повышенные риски цепи поставок;

обострение глобальной конкуренции.

Одноразовые расходы, связанные с электромобилями, включая убытки и обесценивание автомобилей, проданных в США, и списание активов развития, стоили Honda 1,7 миллиарда долларов. Кроме того, компания понесла убытки в размере около миллиарда долларов от импортных пошлин США.

Какие проблемы у других автопроизводителей?

Крупные автопроизводители предупреждают о “зиме” для электромобилей, поскольку основные рынки, такие как США, отменяют политику поддержки, оставляя отрасль в трудном положении, пишет Bloomberg.

Stellantis в этом месяце заявила, что взимает более 22 миллиардов евро сборов, главным образом связанных со сменой курса своей стратегии в отношении электромобилей

Ford Motor Co. объявила о сборах в размере 19,5 миллиарда долларов от капитального ремонта.

