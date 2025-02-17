Минимальная зарплата в Украине: насколько раз меньше, чем в Европе

Сейчас минимальная заработная плата в Украине остается на уровне 8 000 гривен в месяц, что соответствует почасовой ставке 48 гривен. В нашем государстве минимальная зарплата составляет около 30–35% от средней, тогда как в странах ЕС этот показатель достигает 40–50%

Какова минимальная зарплата

Этот размер был установлен Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" и действует с 1 января 2025 года. Подробнее об уровне оплаты в Украине по состоянию на февраль 2025 года, рассказывает 24 Канал.

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Решение о неизменности минимальной зарплаты в 2025 году связано с экономическими вызовами, в частности, ограниченными бюджетными ресурсами и необходимостью направления значительных средств на оборонную сферу.

Кроме того, соответствии с Бюджетной декларацией на 2025 – 2027 годы, планируется сохранить этот уровень минимальной заработной платы до 2027 года.

Справочно. Минимальная зарплата – это базовый уровень дохода, который влияет на жизнь миллионов украинцев. Она формирует основу для определения социальных выплат, налоговых ставок и даже влияет на уровень потребления в стране.

Влияние на социальные и экономические факторы

Размер минимальной заработной платы непосредственно влияет на ряд социальных и экономических показателей:

Единый социальный взнос (ЕСВ) – минимальный ежемесячный взнос составляет 1 760 гривен (22% от минимальной зарплаты). Максимальная база начисления ЕСВ составляет 160 000 гривен (20-кратный размер минимальной зарплаты).

– минимальный ежемесячный взнос составляет 1 760 гривен (22% от минимальной зарплаты). Максимальная база начисления ЕСВ составляет 160 000 гривен (20-кратный размер минимальной зарплаты). Больничные и декретные выплаты – сумма в месяц не должна превышать максимальной величины базы начисления ЕСВ.

– сумма в месяц не должна превышать максимальной величины базы начисления ЕСВ. Должностные оклады и трудовые штрафы – определяются на основе минимальной зарплаты. Например, штраф за допуск работника к работе без оформления трудового договора составляет 80 000 гривен (10 минимальных зарплат).

Заметьте. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2025 году остается на уровне 3 028 гривен. Этот показатель используется для оценки уровня жизни, определения размеров социальной помощи, стипендий и других выплат.

Минимальная зарплата в Европе

В нашем государстве минимальная зарплата составляет около 30–35% от средней, тогда как в странах ЕС этот показатель достигает 40–50%

Самая низкая минимальная заработная плата в Европе в Украине и Молдове. Зато самые высокие минимальные заработные платы действуют в Люксембурге, Ирландии и Нидерландах.

Странами с самой низкой минимальной заработной платой в Европе являются:

Украина – 182,12 евро, или 7 800 гривен;

Молдова – 284,82 евро, или 12 200 гривен;

Албания – 407,54 евро, или 17 500 гривен;

Болгария – 550,67 евро, или 23 600 гривен.

Самую высокую минимальную заработную плату в Европе в этом году получают в: