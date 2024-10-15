Зарплаты в Киеве в 2024 году: сколько в среднем получают жители столицы
Источник:Work.ua
В 2024 году средняя зарплата в Киеве демонстрирует рост, что отражает экономическую активность в столице. При этом, жители Киева получают заработную плату, выше средних показателей по стране.
Какая средняя зарплата в Киеве
На основе данных Work.ua, средняя зарплата в Киеве составляет 25 тысяч гривен при полной занятости и стандартного рабочего дня. Однако в зависимости от должности она варьируется: нижняя граница – 17 700 гривен, а верхняя – 34 000 гривен.
Читайте также: Новый вызов: почему компании будут пытаться покрыть военный сбор из своих средств
Согласно исследованиям сайта, средняя зарплата в Украине выросла на 30% или на 4,5 тысячи гривен с 2022 до 2024 года. Таким образом, Киев продолжает оставаться городом с самыми высокими зарплатами в Украине.
Обратите внимание! Полномасштабное вторжение России в Украину существенно повлияло на уровень заработной платы. Почти год показатель оставался неизменным, но с января 2023 года она начала расти.
Соответственно, средняя зарплата в различных сферах деятельности в Киеве:
- IT, компьютеры, интернет – 23 361 гривна;
- Администрация, среднее руководство – 23 018 гривен;
- СМИ, издательство, полиграфия полиграфия – 21 188 гривен;
- Управление персоналом, HR – 23 642 гривен;
- Финансы, банк – 22 229 гривен;
- Образование, наука – 17 576 гривен;
- Розничная торговля – 19 517 гривен;
- Маркетинг, реклама, PR – 21 845 гривен;
- Медицина, фармацевтика – 21 695 гривен;
- Сфера обслуживания – 21 108 гривен;
- Телекоммуникации и связь – 24 046 гривен;
- Топ-менеджмент, высшее руководство – 32 407 гривен;
- Транспорт, автобизнес – 26 157 гривен;
- Секретариат, делопроизводство – 19 553 гривен;
- Сельское хозяйство, агробизнес – 21 133 гривен;
- Гостинично-ресторанный бизнес, туризм – 22 145 гривен;
- Рабочие специальности, производство – 22 739 гривен;
- Другие сферы – 21 417 гривен.
Интересно! Рынок труда в 2024 году восстановился на 93% с начала войны.