В Финляндии будет построен завод по производству беспилотников для Украины и ЕС

В Финляндии будет построен завод для выпуска беспилотников для Украины и ЕС. Постройкой будет заниматься концерт Summa Defense Ltd.

Что известно о новом производстве

Новое предприятие должно обеспечить быстрое производство беспилотников. В частности, тех дронов, которые использует Украина для обороны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Summa Defense Ltd.

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К тому же должен состояться запуск серийного производства беспилотников не только в Финляндии, а еще и на территории Европы.

Заметьте! Старт массового производства запланирован на начало следующего года.

Дроны уже доказали свою стратегическую значимость в Украине, играя ключевую роль в защите критической инфраструктуры, а также в спасательных операциях. Новое производство повысит устойчивость лагов поставок,

– отметил гендиректор Summa Defence Ltd Юсси Холопайнен.

Холопайнен уточнил, что поставки дронов будут происходить не только в Украину, а и в ЕС и НАТО. По плану, компания будет производить такие устройства:

наземные беспилотники;

морские беспилотники.

Обратите внимание! Для реализации указанного проекта будет создана дочерняя компания Summa Drones Ltd. Именно эта организация будет руководителем совместного с украинскими партнерами предприятия.