Минимальная зарплата в Украине: как она изменилась в 2024 году
Украинское правительство в 2024 году осуществило плановое увеличение минимальной заработной платы согласно бюджетным назначениям. В первом квартале года минимальная зарплата выросла дважды.
Какая минимальная зарплата в Украине
По данным Министерства финансов, прогнозируемая среднемесячная зарплата в 2024 году составляет 21 809 гривен.
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А вот минимальная зарплата сначала выросла с 1 января – до 7 100 гривен в месяц или 42,6 гривен в час. Второй раз зарплата выросла с 1 апреля – до 8 000 гривен в месяц или 48 гривен в час.Заметьте! Минимальная заработная плата влияет на размер налоговых обязательств, поэтому с 1 января ФОПы будут платить единый социальный взнос в размере 1 562 гривен, а с 1 апреля – 1 760 гривен.
Прожиточный минимум также увеличился с 1 января до 2 920 гривен в месяц на одного человека.
Что надо знать о госбюджете 2024 года
В государственном бюджете на 2024 год основными приоритетами являются оборона и безопасность, на которые выделяется почти половина всех расходов. Другие ключевые направления включают социальную сферу, образование, медицину и поддержку ветеранов.
Основные показатели бюджета:
- Доходы – 1,768 триллиона гривен;
- Расходы – 3,35 триллиона гривен;
- Дефицит – 1,57 триллионов гривен;
- Реальный рост ВВП – 4,6%;
- Инфляция – 9,7%;
- Среднемесячный курс доллара – 40,7 гривен.
Прожиточный минимум:
- Для детей до 6 лет – 2,563 гривен;
- Для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 3,196 гривен;
- Для трудоспособных лиц – 3,028 гривен;
- Для лиц, утративших трудоспособность – 2,361 гривен.