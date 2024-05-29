Какая минимальная зарплата в Украине

По данным Министерства финансов, прогнозируемая среднемесячная зарплата в 2024 году составляет 21 809 гривен.

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А вот минимальная зарплата сначала выросла с 1 января – до 7 100 гривен в месяц или 42,6 гривен в час. Второй раз зарплата выросла с 1 апреля – до 8 000 гривен в месяц или 48 гривен в час.

Заметьте! Минимальная заработная плата влияет на размер налоговых обязательств, поэтому с 1 января ФОПы будут платить единый социальный взнос в размере 1 562 гривен, а с 1 апреля – 1 760 гривен.

Прожиточный минимум также увеличился с 1 января до 2 920 гривен в месяц на одного человека.

Что надо знать о госбюджете 2024 года

В государственном бюджете на 2024 год основными приоритетами являются оборона и безопасность, на которые выделяется почти половина всех расходов. Другие ключевые направления включают социальную сферу, образование, медицину и поддержку ветеранов.

Основные показатели бюджета:

Доходы – 1,768 триллиона гривен;

Расходы – 3,35 триллиона гривен;

Дефицит – 1,57 триллионов гривен;

Реальный рост ВВП – 4,6%;

Инфляция – 9,7%;

Среднемесячный курс доллара – 40,7 гривен.

Прожиточный минимум: