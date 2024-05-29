Яка мінімальна зарплата в Україні
За даними Міністерства фінансів, прогнозована середньомісячна зарплата у 2024 році становить 21 809 гривень.
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А от мінімальна зарплата спершу зросла з 1 січня – до 7 100 гривень на місяць або 42,6 гривень на годину. Вдруге зарплатня зросла з 1 квітня – до 8 000 гривень на місяць або 48 гривень на годину.
Прожитковий мінімум також збільшився з 1 січня до 2 920 гривень на місяць на одну особу.
Що треба знати про держбюджет 2024
У державному бюджеті на 2024 рік основними пріоритетами є оборона та безпека, на які виділяється майже половина усіх витрат. Інші ключові напрямки включають соціальну сферу, освіту, медицину та підтримку ветеранів.
Основні показники бюджету:
- Доходи – 1,768 трильйони гривень;
- Видатки – 3,35 трильйони гривень;
- Дефіцит – 1,57 трильйони гривень;
- Реальне зростання ВВП – 4,6%;
- Інфляція – 9,7%;
- Середньомісячний курс долара – 40,7 гривень.
Прожитковий мінімум:
- Для дітей до 6 років – 2,563 гривень;
- Для дітей віком від 6 до 18 років – 3,196 гривень;
- Для працездатних осіб – 3,028 гривень;
- Для осіб, які втратили працездатність – 2,361 гривень.