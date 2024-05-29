Яка мінімальна зарплата в Україні

За даними Міністерства фінансів, прогнозована середньомісячна зарплата у 2024 році становить 21 809 гривень.

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А от мінімальна зарплата спершу зросла з 1 січня – до 7 100 гривень на місяць або 42,6 гривень на годину. Вдруге зарплатня зросла з 1 квітня – до 8 000 гривень на місяць або 48 гривень на годину.

Зауважте! Мінімальна заробітна плата впливає на розмір податкових зобов’язань, тому з 1 січня ФОПи сплачуватимуть єдиний соціальний внесок у розмірі 1 562 гривень, а з 1 квітня – 1 760 гривень.

Прожитковий мінімум також збільшився з 1 січня до 2 920 гривень на місяць на одну особу.

Що треба знати про держбюджет 2024

У державному бюджеті на 2024 рік основними пріоритетами є оборона та безпека, на які виділяється майже половина усіх витрат. Інші ключові напрямки включають соціальну сферу, освіту, медицину та підтримку ветеранів.

Основні показники бюджету:

Доходи – 1,768 трильйони гривень;

Видатки – 3,35 трильйони гривень;

Дефіцит – 1,57 трильйони гривень;

Реальне зростання ВВП – 4,6%;

Інфляція – 9,7%;

Середньомісячний курс долара – 40,7 гривень.

Прожитковий мінімум: